教師といえば、安定した仕事として、特に不景気下では人気の職業です。しかし、昨今はせっかく就いた安定の立場を自ら下りる教師も珍しくありません。教育現場では、限界を迎え、教壇を去る教員が増加しています。なぜ今、教員が追い詰められているのか。みていきましょう。

「手取り30万円」でも満たされない…28歳女性教師の苦悩

この春まで公立中学校で英語教師として働いていた田中美咲さん（28歳・仮名）。学年主任も任されるようになり、周囲からは順調なキャリアを歩んでいるように見られていたかもしれません。

「手取りは……30万円ほどありました。民間にいった同期と比べると、同程度か、少し多いくらい。恵まれているほうだと思います。また給与よりも『安定した職業で羨ましい』といわれることが多かったですね」

美咲さんの勤務実態は過酷を極めていました。平日は朝7時には出勤し、授業準備や生徒対応に追われます。吹奏楽部の指導も担当しており、生徒が下校した後も、会議や山のような事務作業が待っています。学校を出るのはいつも夜9時過ぎ。土日も部活動の大会引率や、平日に終わらなかった授業準備のために、どちらかは必ず出勤するのが常態化していました。

「自分の時間はまったくありませんでした。食事も不規則になり、常に体調が優れない。でも、休むわけにはいきません。教師不足で、穴埋めできるほど、余裕がないんです」

精神的な負担も大きかったと言います。生徒指導の難しさに加え、近年は保護者対応のプレッシャーが重くのしかかっていました。今どきの中学生はSNS利用が当たり前。教師からは見えないところで、生徒同士がトラブルになることも多く、介入するのもひと苦労でした。

「昔はよかった。問題ある生徒は、わかりやすかったから。今は一見すると優等生が、大きな問題を抱えていることも多く、明るみになったときには取り返しのつかないことになっている場合も」

重すぎる業務負担に加えて、これまでの知見が活かせない生徒対応の数々に、職員室の雰囲気はピりついていることも多いといいます。

「皆、疲弊していて、笑顔で雑談する余裕なんてない。それが当たり前の光景になっていたんです」

そんな日々のなか、ある朝、美咲さんは出勤して目にした光景に、言葉を失います。いつも厳格で、生徒からも信頼の厚かったベテランの男性教師（50代・仮名）が、職員室の自分のデスクに突っ伏していたのです。疲れが溜まって寝てしまったのか――そう思っていたといいますが、始業時間が近づいても起き上がる気配がない。心配になって声をかけ、肩を軽く揺さぶったんです。

「ハッとして起き上がったのですが、ボロボロと泣いていて。『もうダメだ、もうダメだ』と。その日は帰られて、そのまま休職してしまいました」

誰よりも熱心で、タフだと思っていたベテランの先生ですら壊れてしまう――「この職場は異常だと思って、決意しました」と、美咲さんは学年主任に辞意を伝えました。引き止められましたが、決意は揺らがなかったといいます。

「教職は尊い仕事だという思いは、今もあります。しかし、明日は我が身、という環境ではとても続けられません。生徒には、本当に悪いと思いましたが」

増加する「心の病」、教員が直面する過酷な現実

「実際は学校によって、校長によってずいぶんと変わるみたいです。私が最後にいた学校でも、一昨年まではよかった。新しい校長は、教育委員会や保護者の顔色ばかりみていて。教師の負担が増したと思います」と田中さん。

とはいえ、教師の労働環境の過酷さは、多くの統計データによって裏付けられています。

文部科学省『令和4年度 教員勤務実態調査』によると、中学校教諭の1週間の在校等時間は平均で58時間43分に達しています。これは、国の定めた「時間外勤務の上限」である月45時間を大幅に超える教師が多数存在することを示しており、実際、中学校では約77.1%の教師がこの上限を超えていました。

こうした過重労働は、教師の心身に深刻な影響を及ぼしています。文部科学省『令和5年度 公立学校教職員の人事行政状況調査』では、精神疾患を理由とする病気休職者数が7,119人に上り、過去最多を更新しました。これは、病気休職者全体の75.6%を占めており、20代全教員の0.83％、30代の0.96％、40代の0.94％、50代以上の0.66％が、精神疾患による休職者となっています。

美咲さんが目の当たりにした「衝撃光景」は、長時間労働だけでなく、複雑化する生徒指導、過度な保護者対応、同僚間のサポート不足といった、現代の教師を取り巻く複合的な問題が凝縮された結果といえるでしょう。

「生徒のために」という教師の情熱や自己犠牲に依存し続ける現在の学校システムは、すでに限界を迎えています。教員一人ひとりが心身の健康を保ち、教育活動に専念できる環境をいかにして整備するか。業務の抜本的な削減、人員配置の適正化、そして教員を守るためのハラスメント対策の徹底など、社会全体で取り組むべき課題は山積みです。

