アンダールの秋冬新作！裏起毛アイテムで暖かく、スタイルアップも実現♪

韓国発の人気アスレジャーブランド「アンダール」が、2025年10月20日（月）より秋冬シーズンの裏起毛アイテムを公式オンラインストアで発売中です。暖かさだけでなく、スタイルアップと動きやすさを追求した新商品が登場！その中でも、11月7日（金）に新発売される「Airywin マキシワイドレギンス」は、寒い季節にぴったりの必須アイテム。アンダールの最新技術を搭載したアイテムで、おしゃれを楽しんで♡

暖かさとスタイルアップを両立したアンダールの新作アイテム

アンダールの2025年秋冬コレクションは、裏起毛アイテムが充実しています。特に注目すべきは「Airywin」シリーズで、薄くて暖かい裏起毛と優れた伸縮性を実現した商品です。

裏起毛がごわつくことなく、スリムでスタイリッシュなシルエットを作り出します。

さらに、宇宙服にも採用される「ライクラ®」配合により、体の動きに合わせて伸縮し、どんな動きにも対応。日常生活やアクティブシーンに最適な暖かさと快適さを提供します。

アンダールの裏起毛アイテムの魅力を徹底解説

Airywin 裏起毛 シグネチャーレギンス（単品販売なし）

Airywin 裏起毛 シャロンフレアレギンス（単品販売なし）

裏起毛 ジョガーフィットレギンス

ユーロセンス Italy 裏起毛レギンス

Airy Fit ピーチ 裏起毛 スリムフィット Tシャツ

アンダールの裏起毛アイテムは、ただ暖かいだけでなく、素材やデザインにこだわり抜いています。例えば、「Airywin」シリーズの裏起毛は、7回の研磨を経て、滑らかで柔らかな肌触りを実現。

これにより、寒い季節でもストレスなく着用でき、ムレを最小限に抑えた快適さが魅力です。

また、「タクテル®」素材の吸湿速乾性で、運動中の汗や摩擦にも強く、毛玉ができにくい高耐久性を誇ります。

さらに、定番のレギンスに加えて、今年は女性らしいフレアデザインやリラックス感のあるワイドデザインも登場。日常から運動まで、シーンに合わせて選べるアイテムが揃っています。

注目の新商品！「Airywin マキシワイドレギンス」11月7日発売

裏起毛 マキシワイドレギンス

アンダールの秋冬コレクションに新たに加わる「Airywin マキシワイドレギンス」は、11月7日（金）に発売される予定で、すでに注目を集めています。

このアイテムは、裏起毛の暖かさと動きやすさを両立した理想的なレギンスで、どんなシーンにもぴったり。

シンプルでありながら、女性らしいラインを引き立てるデザインが特徴です。寒い季節でも動きやすさを損なうことなく、スタイリッシュなファッションを楽しめるアイテムです。

価格は\6,500円（税込）～と手に取りやすい価格になっています。 秋冬コーデにぴったりの一着として、ぜひ手に入れてください！

アンダールの秋冬アイテムで快適に暖かさを楽しもう！



アンダールの2025年秋冬裏起毛アイテムは、暖かさだけでなく、スタイルアップと動きやすさを兼ね備えた優れたデザインが特徴です。

特に、「Airywin マキシワイドレギンス」など、快適さと機能性を両立した新商品が登場。寒い季節でもおしゃれを楽しみながら、アクティブに過ごせること間違いなしです♡

これからの季節にぴったりのアイテムをチェックして、暖かさとスタイルを手に入れましょう♪