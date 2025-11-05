·§ÌîËÜµÜÂç¼Ò¤Ç´³»ÙÂç³¨ÇÏ¡¡Æú¤òÇØ¤Ë¶î¤±¤ëÇòÇÏ
¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦·§ÌîËÜµÜÂç¼Ò¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤ÎÂç³¨ÇÏ¤¬´°À®¤·¤¿¡£Æú¤òÇØ¤Ë¶î¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÇòÇÏ¤òÃæ±û¤Ë¡¢µÈÃû¤òÉ½¤¹¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¤â¡£¶åµ´²ÈÎ´µÜ»Ê¡Ê69¡Ë¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï·ãÆ°¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£°ìÊâ°ìÊâÃå¼Â¤ËÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶åµ´µÜ»Ê¤¬ÇòÇÏ¤ËÌÜ¤òÆþ¤ì¡Ö°ìÊâ¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¼Ò¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢µÜ»Ê¼«¤é¤¬É®¤ò¼¹¤ê¡¢´³»Ù¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¡£Âç³¨ÇÏ¤Ï½ÄÌó1.1¥á¡¼¥È¥ë¡¢²£Ìó2.3¥á¡¼¥È¥ë¡£12·î1Æü¤Ë·Þ½Õ½àÈ÷¤È¤·¤ÆÂç¤·¤áÆì¤È¤È¤â¤Ë¿ÀÌç¤Ë¤«¤±ÂØ¤¨¤ë¡£
¡¡7·î¤«¤éÀ½ºî¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿³¨ÇÏ¤Ï7Ëç¡£¶áÎÙ¤Î±Ø¤äÆîµªÇòÉÍ¶õ¹Á¤Ê¤É¤Ë·Ç¤²¤ë6Ëç¤Ï¡ÖÇÏ¡×¤Î´Á»ú¤òº¸¸þ¤¤Ë½ñ¤¡¢±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Öº¸ÇÏ¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£