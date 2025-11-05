¡Ú¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦ Âè6ÏÃ¡Ûµ×Éô¡¢Âç¸æ½êÇÐÍ¥¤«¤éÉ¾²Á¼õ¤±¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/05¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿å10¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÊËè½µ¿åÍË22»þ¡Á¡¿ËèÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¼¡²óÊüÁ÷¤òFOD¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀè¹ÔÇÛ¿®¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ûÅÄ¾Úö¡¢Èþ¿Í½÷Í¥¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¤
ÆüËÜÃæ¤Ë¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë´õÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦»°Ã«¹¬´î¤¬¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüGPÂÓÏ¢¥É¥é¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¡£1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¤Ï¡¢À®¸ù¤òÌ´¸«¤ë±é·àÀÄÇ¯¡¦µ×Éô»°À®¤ò±é¤¸¤ë¡£
¿ûÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢»Ô¸¶È»¿Í¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¥¯¥ÙÈÇ¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×½éÆü¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎWS·à¾ì¡£µÒÀÊ¤Çµ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ÇÐÍ¥¡¦À§ÈøÎé»°Ïº¡ÊÀõÌîÏÂÇ·¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£À§Èø¤Ï¡¢µ×Éô¤¬·É°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤éðÀî¹¬Íº»á¤¬±é½Ð¤·¤¿ÉñÂæ¤Ë¤â¿ô¡¹½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¸æ½êÇÐÍ¥¡£µ×Éô¤ÏÀ§Èø¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë¿¼¤¯´¶·ã¤¹¤ë¡£À§Èø¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½ÂÃ«¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ÙÈÇ¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¼¨¤¹¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ëµ×Éô¤Ï¡¢À§Èø¤òÂÇ¤Á¾å¤²²ñ¾ì¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤Ë¥á¥â¤ò¤â¤Ã¤¿Öà½÷¤Î¼ùÎ¤¡ÊÉÍÊÕ¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£¼ùÎ¤¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëË©Íé¾Ê¸ã¡Ê¿ÀÌÚ¡Ë¤Ï¼ùÎ¤¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÍ¶¤¦¡£¤·¤«¤·¼ùÎ¤¤ÎÌÜ¤Ë¤Ïµ×Éô¤·¤«±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢µ×Éô¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸öÅÄ¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¡Ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
