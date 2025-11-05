ことし8月に九州北部を襲った記録的な大雨から、まもなく3か月がたちます。今も被害が残る福岡県宗像市のミカン農園に、ボランティアたちが入りました。

はさみを使ってポンカンを摘み取るのは、県内外から集まった35人のボランティアです。11月2日、宗像市のミカン農園で、品質の良いミカンを育てるため余分な実を摘み取る「摘果作業」が行われました。

この農園では、ことし8月の記録的な大雨の爪痕が今も残ったままです。





■ミカン農家・片岡久実さん（69）「平たくなっていたのですが、豪雨の水で真ん中がえぐれてしまいました。」運搬車や軽トラックが通る農園までの唯一の道路が崩壊し、およそ1キロにわたり通れなくなっていました。被災した道路は、自治体が管理する公道ではなく私道です。そのため、国の補助の対象外で、復旧にかかる費用は農家自らが負担するしかない状況でした。

そこで立ち上がったのが、宗像市とNPO法人「日本九援隊」です。宗像市は市道の公共工事を行い、日本九援隊が草刈り機などを使って手作業で森を切り開き、新たな道を作りました。



■日本九援隊・肥後孝 理事長

「緊急を要する、ミカンが収穫できないとの状況で、道が通れば向こうまで行けると伺い、 それは私たちがやれると思いました。災害ボランティアの皆さんは技術、やる気がある。すごい活動ができるので、農家に知ってもらい、やってほしいというところがあれば声をかけていただきたいです。」

大雨から2か月以上がたった10月末に新たな道路が完成し、ミカンの収穫作業もようやく再開されました。



■ミカン農家・片岡さん

「ボランティアの方も加勢されてありがたかったです。自分たちでできないので、半分諦めた感じです。どうしても道が一番大事です。通れなくなったら、通れるまで我慢しないと仕方がありませんでした。」



しかし、大雨の影響で、農園で栽培しているポンカンは葉っぱが黄色に変色し、およそ100本のうち40本が収穫できないということです。

■宮城県からボランティアに参加・鈴木小百合さん（46）

「くるくる回して、もぎ取っています。」



宮城県の鈴木小百合さんは連休を利用し、今回のボランティアに参加しました。



■鈴木さん

「できることはわずかだと思うのですが、何かの役に立って復興・復旧が進めば良いなと思って参加しています。早く元の形に戻ってほしいと思って頑張っています。」



鈴木さん自身も2011年の東日本大震災を経験しました。「被災地のために何かしたい」と、これまで西日本豪雨や能登半島地震などのボランティア活動に参加してきました。



今回は、およそ2時間かけて摘果作業が行われました。



■鈴木さん

「来年、おいしいポンカンが育つところを見てみたいと思います。これだけで終わるのではなく、続けていければと思います。」



■ミカン農家・片岡さん

「頑張ります。頑張るしかないですね。自分たちが頑張れば、ミカンがその分収穫になって返してくれるのではないでしょうか。」



3か月がたとうとしている今も、ボランティアの力が求められる宗像市の被災地。今後、日本九援隊は、被害を受けた私道に土のうを積んで、車が通れるよう復旧を進めていきたいとしています。



