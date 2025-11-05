ピラミッドは墓ではなく“神への階段”だった！？【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

【古王国時代】ピラミッドは王の神格化の形

現人神から太陽の化身、そして太陽の息子に

古王国時代の大きな特徴は、なんといってもピラミッドの建設です。首都メンフィスの西にある砂漠段丘の墓地サッカラ、ダハシュール、ギザ、その周辺に王墓が造られました。第3王朝のジェセル王（ホルス名ネチェリケト）は、エジプト最古の巨大建造物とされる階段ピラミッドを築きました。階段状のピラミッドは、「王は現人神(あらひとがみ)であり階段を通じて来世へ昇ること（昇天）」を示すものでした。建設にあたったのは、のちに賢人や医学の神として崇められるイムヘテプでした。この階段ピラミッドは、石材を使った不滅の象徴でもあり、大きな建築革命でした。

第4王朝のスネフェル王の時代になると、太陽神ラーの影響が強まり、王は太陽の化身と考えられるようになりました。ホルス名に加えて「カルトゥーシュ」を初めて採用します。カルトゥーシュは王の名のヒエログリフを曲線で囲んだもので、装飾的な役割をしました。また、スネフェル王は四角錐状の真正ピラミッドの建設に成功し、太陽の光の象徴としました。

第5王朝では、王を「太陽神ラーの息子」とする思想が強くなります。王と太陽神ラーとの結びつきを示すために、ピラミッドに加えて、同規模の「太陽神殿」も建設するようになりました。この時代は、高級官僚の力が増大し、逆に王の力は衰退していきます。

史上初、世界最大・最古の石材建造物

ジェセル王の階段ピラミッド

スネフェル王の3基のピラミッド

メイドゥームのピラミッド

階段状を四角錐に改造。おそらく建造が失敗し、現在の姿に。

メイドゥームのピラミッド

ダハシュールの屈折ピラミッド

表層が途中で屈折し、真正ピラミッドへの移行段階を示す。

ダハシュールの屈折ピラミッド

メイドゥームの赤ピラミッド（北のピラミッド）

屈折ピラミッドでの教訓を活かし、強固な岩盤の上に建設。

メイドゥームの赤ピラミッド（北のピラミッド）

