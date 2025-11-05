『ニカゲーム』衝撃の新企画！キッズたちを相手に“絵だけで即興紙芝居”

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界で教育ゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日11月5日（水）の同番組では、新企画「絵だけで紙芝居できるかな？」が放送される。

今回は、二階堂・猪俣・ケムリが総勢10名のキッズたちを前に童話の読み聞かせに挑戦する。

用意されたのは『ブレーメンの音楽隊』。3人は、読み聞かせを楽しみに集まったキッズたちに向かって紙芝居を始めようとするが、そこで思いもよらない事態が…。

それは、普通なら文章が書かれているはずの裏面がまさかの白紙。覚えているようで意外とストーリーは忘れてしまっている童話…3人は無事に読み聞かせを成功させられるのか？

集まったキッズたちに対し、「君たちに伝えたい」とやる気を見せる猪俣。

ケムリは「うまくいけば原作を超える可能性もある」と自信を覗かせるが、一体どんな物語が誕生するのか？

1枚ずつめくられていく『ブレーメンの音楽隊』の紙芝居。

3人は絵とかすかな記憶を頼りに、二階堂・猪俣・ケムリの3人でリレー方式で紡いでいく。しかし、しだいに絵とストーリーがチグハグになっていき…。

二階堂＆猪俣の爆笑ストーリーテリングに、ケムリのツッコミが今回も止まらない。3人が生み出す『ブレーメンの音楽隊』は一体どんな展開になるのか？

◆収録後に抜き打ちテストを実施！

「即興！絵だけで紙芝居できるかな？」に加え、今回のニカゲームはもう1ゲーム。「カタカナだらけの絵画のタイトル、3人で協力して覚えられるか？」に挑戦する。

絵画に描かれた物語を勝手に妄想して語呂合わせし…はたして抜き打ちテストの結果は？