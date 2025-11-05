磯村勇斗とAぇ! groupの末澤誠也がW主演を務める、𠮷田恵輔の新作映画『mentor』が2026年秋に公開されることが決定した。

本作は、“過去”に囚われたまま大人になった2人の青年と、そんな彼らの心を揺らし、運命を狂わす“メンター（助言者・導き手）”の存在を描く人間ドラマ。『ミッシング』『空白』『ヒメアノ～ル』などの𠮷田が監督を務め、『新聞記者』が日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞したスターサンズが企画を担う。磯村とは『月』以来のタッグであり、𠮷田監督とは『愛しのアイリーン』『空白』『ミッシング』に続く4度目の顔合わせとなる。

15年前の夏。少年の花火遊び-龍之介と拓海の無邪気な火遊びが、隣のアパートを全焼させた。黒焦げの妻を抱えて現れた男・埜本。その光景を前に、2人の人生は止まった。やがて罪に蓋をし前へ進もうとする龍之介は、アーチェリーのオリンピック日本代表選考に残る強化選手として日々を過ごしていた。一方、過去に取り残されたままの拓海は、いまだ罪の記憶から抜け出せず、陰鬱な日々を送っていた。対照的な2人の前に、あの火傷の男・埜本が再び現れる。ところが彼は、恨みどころか“慈愛”そのもの。不気味なほど優しい埜本の言葉は、いつしか-彼らにとっての“mentor／メンター”（助言者・導き手）となっていく。

『ヤクザと家族 The Family』『PLAN 75』『月』などの磯村と、Aぇ! groupのメンバーで、今回が個人として初の映画主演となる末澤がW主演を務める。

龍之介を演じる磯村は、「監督の作品には以前から惹かれていて、いつかご一緒したいと思っていた」とコメント。役柄としてのアーチェリー選手への挑戦も重なり、「“やってみたい”が揃った奇跡のような出会い」だとオファーを受けた時の思いを振り返る。そして、「どんな化学反応が起こるのか、自分でも予想がつかない。その“わからなさ”を楽しみにしながら、現場で生まれる瞬間を大切にしたい」と、撮影への意気込みを見せた。一方、拓海役の末澤は、「個人として初の映画出演、しかも主演という形で𠮷田監督の作品に参加できることが本当に光栄」と語り、これまで演じたことのない役に挑むプレッシャーを抱えながらも、「この機会を全力で生かし、自分をアップデートしながら良い作品にしていきたい」と決意をにじませる。そして物語の鍵を握る“メンター”＝埜本を誰が演じるのかは、現時点では明かされていないが、磯村が「とんでもない役者さん。想像をはるかに超えてくるだろう」と期待を語り、末澤が「ご一緒できるのが光栄」とコメントを寄せている。

■磯村勇斗（益子龍之介役）コメント・本作への出演について𠮷田恵輔監督の作品は以前から拝見していて、いつかご一緒したいと思っていました。アーチェリーという役柄にも挑戦してみたかったので、今回のお話はまさに“やってみたい”が重なった奇跡のような出会いでした。𠮷田監督はとてもフランクでお話ししやすく、きっと現場も明るく進んでいくのではという予感があります。どんな化学反応が起こるのか、まだ自分でも想像がつきませんが、だからこそその“わからなさ”を楽しみに、現場で生まれる瞬間を大切に撮影に挑みたいと思います。

・メンター役（未発表）との共演についてメンター役の方は、本当にとんでもない役者さんです。どう演じられるのか、想像を遥かに超えてくるだろうというワクワク感がありますし、現場でお会いできるのが楽しみでなりません。共演を通じて、たくさんの刺激を受けられるのではと期待しています。

■末澤誠也（上谷拓海役）コメント・本作への出演について個人としては初の映画出演で、しかも主演という形で𠮷田恵輔監督の作品に参加できること、本当に光栄に思っています。今まで演じたことのない役どころに向き合うのはプレッシャーもありますが、それ以上に喜びと覚悟の方が大きいです。磯村さんとも初共演ですが、とても話しやすく、ここから一緒に関係性を築けたらと思っています。日々の現場の中で吸収しながら、自分をアップデートし、全力で良い作品にしていけたらと思っています。

・メンター役（未発表）との共演について恐れ多いというか、ご一緒させていただくことが凄く光栄ですし、現場での空気感やお芝居から多くを学ばせていただきたいと思っています。ビジュアルや佇まい含めて、どういう形で現れるのか、すごく楽しみにしています。

■𠮷田恵輔（監督・脚本）コメント私は大切な人を亡くした事が何度かあり、その度にうまく泣いたりする事が出来ず、自分は冷めた人間なんじゃないかと落ち込んだりします。友人から哀しみ方は人それぞれ、比べるものじゃないと言われ救われた気持ちになりました。この物語も罪の意識、喪失感、人によっての捉え方の違いをテーマにしています。身に覚えのある痛い所をついていきながら、感動できる作品を目指します。（文＝リアルサウンド編集部）