軽さとフィット感で差がつく【ニューバランス】のスポーツスニーカー！街歩きにも活躍する万能モデルがAmazonで販売中！
【ニューバランス】の快適スニーカーで毎日の足取りが変わる！通勤・通学に最適なランニングシューズがAmazonで販売中！
心地よいクッション性を提供するミッドソールに耐久性に優れたアウトソールをジョイントし、手頃な価格で提案する男性用モデル。フィットネスランからデイリーユースまで幅広く活用できるオーソドックスなデザインを、明るいアクセントカラーでスポーティに彩った秋冬のニューカラー全2色をリリース。
軽量かつ柔らかな履き心地を実現し、フィットネスや日常使いまで幅広く対応するデザインが魅力となっている。
通気性に優れたメッシュアッパーを採用し、ムレにくく快適な履き心地が続くランニングシューズに仕上がっている。
アウトソールには耐久性の高い素材を使用し、長時間の使用にも安心な構造でジョギングやウォーキングにも適している。
心地よいクッション性と優れたサポート機能が特徴で、立ち仕事や移動の多いシーンでも疲れにくいのが特徴。
