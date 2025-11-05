10番が値千金の決勝弾！リバプールがマドリーを１−０撃破！逃げ切りの展開でも遠藤航は出番なし【CL】
現地時間11月４日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第４節で、遠藤航が所属するリバプールがラ・リーガ首位のレアル・マドリーとホームで対戦した。
遠藤がベンチスタートとなったリバプールは27分、カウンターからビッグチャンスを迎える。だが、ソボスライのシュートはGKクルトワに身体でブロックされた。
43分にもソボスライがミドルシュートを放つが、再びクルトワの好セーブに阻まれる。
44分にはピンチを招いたが、ベリンガムの至近距離からのシュートをGKママルダシュビリが防ぐ。
後半に入って47分、CKから立て続けに好機が訪れる。だが、ファン・ダイクとエキティケのヘッドはいずれもクルトワにセーブされる。
攻め続けるホームチームは61分、ソボスライのFKに10番のマカリステルがヘッドで合わせ、ついに均衡を破る。
その後は攻め込まれる時間帯もあったものの、虎の子の１点を守りきったリバプールが１−０で大一番を制した。
なお、逃げ切りの展開にもかかわらず、遠藤は出番なしに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
