Image: Julia Marks Peterson / COLDEX Collaboration

記録に残されたものとして地球最古となる氷のサンプルが、南極で採掘されました。研究者たちが発見したのは、なんと氷に閉じ込められていた600万年前の空気。この発見は、気候変動に取り組むための重要な知見にもなるものでした。

この研究論文は、2025年10月28日より、PNAS（米国科学アカデミー紀要）に掲載されています。

記録上最も古い270万年前の氷

この氷は、氷床コアと呼ばれます。氷床コアとは、氷床を掘削して採取した円柱状の氷のサンプルのことです。現在地球上に存在する氷床は、南極氷床とグリーンランド氷床の2つ。今回の氷床コアは、南極の南東に位置するアランヒルズ地域で採取されました。

研究者たちが氷床コアを採取した南極のアランヒルズ地域。 Image: Julia Marks Peterson / COLDEX Collaboration

この研究を行なった米国最古氷探査センター（Center for Oldest Ice Exploration）、通称COLDEXは、オレゴン州立大学が主導する15の米国研究機関の共同プロジェクトです。

研究の筆頭著者でウッズホール海洋研究所の地球物理学者のSarah Shackleton氏は、この氷床コアのことを

地球の歴史においてはるかに古く、はるかに温暖だった時期にまでさかのぼる、連続性のない気候の“スナップショット”

のようだと、米Gizmodoへのメールで語っています。

論文では、この氷床コアはこれまで最も古いものの約2倍の年代を遡る、約270万年前のものと推測されています。

極寒の南極で採取に成功

アランヒルズ地域など東南極には世界最古の氷が眠っていますが、その層に到達するには地下2,000mまで掘削しなければなりません。なお、こうした採掘には環境保全に関する国際ガイドラインが設けられています。

伝統的には、掘削が深くなるほど氷は古くなります。しかし、非常に古い氷が地表に露出しているアランヒルズでは、状況はもう少し複雑です。

とShackleton氏は語ります。

アランヒルズ地域は非常に風が強く寒いため、古い氷が約100〜200mと比較的地表近くの深部に留まりますが、同時に現地での調査も非常に困難なのだそう。それでも、チームは数年にわたり数ヶ月間キャンプをし、3つの新しい氷床コアを採取することに成功しました。

600万年前のものよりさらに古い可能性

コアの採取後、研究チームはサンプル内に閉じ込められた気泡に含まれるアルゴン（Ar）の同位体を測定しました。これにより、研究者たちは各サンプルの年代を特定することに成功。また、レーザー分光法を用いて融解水中の異なる酸素同位体を特定しました。

その結果、現在のアランヒルズに相当する地域では、過去に気温が約12℃低下し、長期的に緩やかに変化した温暖期があったことを示しています。

氷のサンプルの1つは実質的にガスを含んでいなかったため、研究者は直接年代測定を行うことができなかった。

Image: COLDEX Collaboration

サンプルの一つには不純物が含まれていたため、年代測定は不可能でした。しかし、このサンプルの水同位体の分析から、このサンプルははるかに高温で形成された可能性があります。また、最も古い年代のサンプルのすぐ下に位置していることから、600万年よりもさらに古い可能性が強く示唆されています。

ガスが含まれていないことを考えると、液体の水が再凍結した可能性が高いと思われます。これが何を意味するのか、そしてこの場所の過去の状況について何を教えてくれるのかについて推測してきましたが、いまだに謎に包まれています。

とShackleton氏は述べています。

今後の気候変動の指針に

今回の発見は、温暖期においては、科学者が自然気候変動に取り組む際の指針となるため、重要な知見となります。いずれにせよShackleton氏たちは、氷床コアがどのようにして過去の地質学的情報を凍結させている可能性があるのか​​を解明すべく、すでに研究を進めています。

最後にShackleton氏は、

私たちはまだ可能性の表面に触れたに過ぎず、今後さらに多くのデータ、新たな測定データやコアデータが得られると考えています。これまでの発見に基づくと、さらに古い氷がまだ発見されていない可能性があると考えています。

と述べています。