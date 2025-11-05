米中間でバランス保ちたい韓国、研究者が懸念「シャンパンを早く開けすぎた」―中国メディア

中国メディアの観察者網は3日、韓国について「中国と米国の間でバランスを保ちたいと考えているが、韓国の研究者はシャンパンを早く開けすぎたのではないかと懸念している」とする記事を掲載した。

記事はまず、韓国は自国開催のアジア太平洋経済協力会議（APEC）で、中国との関係改善と貿易関係の深化を目指す一方、米国との軍事同盟の強化も目指しているとし、李在明（イ・ジェミョン）大統領が中国と米国の間でバランスをうまく取り「外交的勝利」を収めたとの見方もあると伝えた。

その上で、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストが同日付記事で、「韓国の米中間における現在のバランスは非常に脆弱だ。特に原子力潜水艦の建造計画は中国との関係をさらに悪化させる可能性がある。李在明政権は左右逢源を望んでいるが、経済と安全保障の両面で中国と米国からの圧力を受けることになるだろう」とし、慶熙大の朱宰佑（チュ・ジェウ）教授の話として「韓国が2016年に米国の高高度防衛ミサイル（THAAD）配備を決定したことで中国との関係は深刻な打撃を受けた。韓国の原潜建造計画は、THAAD問題が依然として障害となる中、中国との緊張を増す恐れがある。韓国はシャンパンを早く開けすぎたのではないか」と伝えたことを紹介した。

記事は、トランプ米大統領が韓国に原潜の建造を認めたと報じられたことを受け、中国外交部の郭嘉昆（グオ・ジアクン）報道官が「中国は米韓が核不拡散義務を適切に履行し、地域の平和と安定を促進することを望んでおり、その反対の行動を取らないことを望む」とコメントしたことも紹介した。（翻訳・編集/柳川）