¡Ú´ßËÜ²ÃÀ¤»Ò¡¡²æ¤¬Æ»5¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥à¡¼¡×¡¡¿²Ë·¤ò¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤Ë¸«È´¤«¤ì¤Æ¡Ä
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿°Û¿§¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡Ö¥à¡¼¡×¤ÏÅìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎTBSµì¼Ò²°¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë3Æü¡¢¼ýÏ¿2Æü¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Î¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¥¤êµÍ¤á¤¹¤®¤Æ¡¢½éÆü¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«½ª¤¨¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤°¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¿Í¤Ç¤¹¤«¤éÍâÆü¤Ï¸áÁ°9»þ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¤Ê¤ó¤È11»þ¡ª
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Ï¢Íí¤¹¤ë¼êÃÊ¤â¤Ê¤·¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤ÈÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ï¼ê´·¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤É¤Ê¤¿¤«°ÊÁ°¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬ÃÙ¹ï¤ÎÍýÍ³¤È¤Ð¤«¤ê¡¢µ¶¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ²ó¤ë¤È¡¢³§¤µ¤ó¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÄºÇ¸å¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤¿¿²Ë·¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¥º¥Ð¥Ã¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¤¿Ä¾µå¤Ë»×¤ï¤º»ä¤â¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±é½Ð¤Îµ×À¤¸÷É§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤³¤Ã¤Ô¤É¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤ËÄ¨¤ê¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÂç¤¤¤ÃÙ¹ï¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡Ö¥à¡¼¡×¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Î1977Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥É¥é¥ÞÁÞÆþ²Î¤Î¡ÖËÌÉ÷¤è¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï±éµ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²Î¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ÓÌÚ°ìÏº¤µ¤ó¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤â·ó¤Í¤¿Á´¹ñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¤À¤±¤Ï²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¿ÍÁ°¤Ç¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¤·¤«²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢2ÈÖ¤È3ÈÖ¤Î²Î»ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï1ÈÖ¤Î²Î»ì¤ò3ÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡78Ç¯5·î¤«¤é79Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤ÏÂ³ÊÔ¡Ö¥à¡¼°ìÂ²¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È90Ç¯¤ÎÂÂÞ²°¤µ¤ó¡Ö¤¦¤µ¤®²°¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£»ä¤Ï°ú¤Â³¤¡¢½»¤ß¹þ¤ß²ÈÀ¯ÉØ¤Î¡Ö¹áÀî¥«¥è¥³¡×¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤È´õÎÓ¤µ¤ó¤¬¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿ÁÞÆþ²Î¡ÖÎÓ¸é¡Ê¤ê¤ó¤´¡Ë»¦¿Í»ö·ï¡×¤È¡Ö¤ª²½¤±¤Î¥í¥Ã¥¯¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¾ðÊóÈÖÁÈÉ÷¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»Â¿·¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Êºî¤ê¤¬ÂçÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·î¤Ë1ÅÙ¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Î²ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡þ´ßËÜ¡¡²ÃÀ¤»Ò¡Ê¤¤·¤â¤È¡¦¤«¤è¤³¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë12·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£77Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥à¡¼¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¡¦¤¦¤ó¡×¡¢ÉñÂæ¡ÖÀã¤Þ¤í¤²¡×¡¢ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ÖHANA¡½BI¡×¡ÖµÆ¼¡Ïº¤Î²Æ¡×¤Ê¤ÉÂåÉ½ºîÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¾®Àâ¡Ö½Ð¤Æ¤Ã¤¿½÷¡×¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö°ìÅÓ¡×¤Ê¤É¡£