“あさゆき” 駒木根葵汰＆新原泰佑、互いの存在が癒しに 『２５時、赤坂で Season２』第6話あらすじ
俳優の駒木根葵汰と新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系水ドラ25『２５時、赤坂で Season２』（毎週水曜 深1：00）の第6話が、きょう5日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】キス寸前！“あさゆき” 駒木根葵汰＆新原泰佑
原作は、累計165万部超えの夏野寛子氏による同名作。2024年に放送された前作は、美しい容姿と実力を兼ね備えた人気モデルで俳優の羽山麻水（はやまあさみ／駒木根）と、オーディションを勝ち抜き、『昼のゆめ』での羽山の相手役に大抜てきされた新人俳優・白崎由岐（しらさきゆき／新原）が美しくも切ない恋に落ちていく様子を叙情的に描いた、芸能界を舞台にしたラブストーリー。2人の切なく美しい恋物語は、海外でも話題を呼んだ。W主演キャストが続投し、両片思いの末にようやく結ばれた2人のその後を描く。
舞台のけいこ期間に入った白崎は、演出家の青山慶一郎（中村まこと）からの厳しい指導に苦悩し、見事な芝居で応える共演者・黒木蛍太（夏生大湖）の姿にも追い打ちをかけられる。
一方、羽山の主演映画も撮影準備に突入。やる気に満ちあふれる羽山だが、監督からの要望は羽山にとって新しいアプローチが必要だった。自宅で過ごす親密な時間にお互いが癒し癒されながら、2人は自身の演技の壁に立ち向かっていく。
