高市早苗総理は、就任直後から外交一色の一週間を駆け抜けた。そして4日から国会論戦が本格的に始まる。注目される高市総理の手腕について、女性学研究者の田嶋陽子氏と文芸編集者の黒岩里奈氏が言及した。

【映像】田嶋陽子氏、高市総理に痛烈皮肉（実際の映像）

黒岩氏は、国会論戦での注目ポイントとして「議員定数削減の問題やガソリンの暫定税率など、かなり盛りだくさんの臨時国会になるので、どのようなるのか注目している」とコメント。一方で田嶋氏は「言った通りにとりあえずちゃんとやってみてよって。そうしたら喧嘩もできるけど」と笑顔で語った。

また、高市外交に関して黒岩氏は「外交デビューとしては大成功と言ってもいいのではないか。言いたいことを言えているところはすごく評価できる。ウイグルの人権の問題などが日中首脳会談で話が出たところは評価できると感じている」と評した。

田嶋氏は「（高市総理は）堂々としている。外国の偉い人たちに会っても堂々としているし、言うことははっきり言っていると思うし。ただ、その内容がどうかという問題はあるけれど、とりあえずは立派な態度をとっていらっしゃると思う」と評価。一方で「ちょっとトランプ大統領にはパトロナイズされていた。なんか『かわいい女の子』みたいな感じで」と対応については一部気になったところがあったとした。

高支持率の高市内閣だが、高市総理は特に若年層からの支持が高い。こうした背景について黒岩氏は「やっぱりSNSの影響は大きいだろう。また、高市内閣は分かりやすく伝えるところに長けている。高市内閣の閣僚がSNS向きの人が多いのではないかという感覚がある」と分析した。

「政治は複雑なところがあるが、例えば一言で強みを伝える場合に『リーダーシップがあります』とか、ある意味シンプルにしてメッセージを伝えるところが高市内閣の特長なのかなと感じる。若者がどこで情報をキャッチするのかという時に、SNSの15秒とか30秒の切り抜き動画で、『高市さんってこういう人なんだ』と思うのだろう。あとは女性総理というところも人気なのかなと思うが、多分最初の人気ではあると思うので、今後これがどういう風になっていくか」（黒岩氏）

これを受けて田嶋氏は「女性が総理になったことは世界中に知れ渡ったし、日本でも女性を無視していない、実力があるんだ、評価されている、そういう風に思われる。ただ、その考え方がどうかということは、まだ世間ではそんなに吟味していないだろう。でも、とりあえず女性が総理になったことは非常にニュースだとは思う」と語った。

また、高市総理ははっきり物を言える人が政治家として評価されているが、こうした政治家について田嶋氏は「とても大事なことだと思うし、言ったことに対して責任取るわけだから。むちゃむちゃ言ってる人は責任の取り方も曖昧だし、はっきり言うことはとてもきっぷがいいし、責任感があると思う。叩かれても何しても言葉でやられるわけだから。それはいいと思うが、問題は内容だ」と高市総理の今後の動向に注目した。

（『わたしとニュース』より）