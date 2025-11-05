Aぇ！groupの末澤誠也（31）が俳優の磯村勇斗（33）と、来秋公開の映画「mentor」（監督吉田恵輔）でダブル主演を務める。「今まで演じたことのない役どころに向き合うのはプレッシャーもありますが、それ以上に喜びと覚悟の方が大きい」と心境を語った。

吉田氏によるオリジナル作品。花火遊びからアパート全焼事故を起こした過去を持つ役どころ。磯村演じる龍之介はアーチェリー五輪代表候補として生きる一方、末澤演じる拓海は罪の記憶から抜け出せず陰鬱（いんうつ）な日々を過ごしており、2人の前に現れたアパートの元住人が「メンター（助言者）」となっていく。

グループでは関西ジュニアの西村拓哉（22）とともに映画「おそ松さん」で主演。個人では初の映画出演＆主演となる。グループは昨年「《A》BEGINNING」でCDデビューし、活躍。個人でもバラエティー番組に多数出演してきた。一方、俳優としては昨年放送のTBS系ドラマ「彼女と彼氏の明るい未来」で恋人の過去を知ってしまい、歯車が狂っていく青年を繊細に演じた。この演技を見た吉田監督が「拓海のキャラクターにふさわしい」と今作に抜てきした。

末澤は明るい茶髪から黒髪にし、4日にクランクイン。「全力で良い作品にしていけたら」と意気込んだ。初共演となる磯村も「どんな化学反応が起こるのか想像がつきませんが、“分からなさ”を楽しみに現場で生まれる瞬間を大切に、撮影に挑みたい」と作品への期待を語った。