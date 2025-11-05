『ニカゲーム』新企画が登場 二階堂高嗣＆松井ケムリ＆猪俣周杜がかすかな記憶を頼りに“紙芝居”読み聞かせ
Kis-My-Ft2・二階堂高嗣、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演し、5日放送のテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜 深1：58）では新企画「絵だけで紙芝居できるかな？」が登場する。
【番組カット】どんな表情⋯!?「即興!!絵だけで紙芝居」に挑む二階堂高嗣
今回は、二階堂、猪俣、ケムリが総勢10人の子どもたちを前に童話の読み聞かせに挑戦。用意されたのは「ブレーメンの音楽隊」。3人は、読み聞かせを楽しみに集まった子どもたちに向かって紙芝居を始めようとするが、そこで思いもよらない事態が。
普通なら文章が書かれているはずの裏面がまさかの白紙。覚えているようで意外とストーリーは忘れてしまっている童話…3人は無事に読み聞かせを成功させられるのか。集まった子どもに対し「君たちに伝えたい」とやる気を見せる猪俣。ケムリは「うまくいけば原作を超える可能性もある」と自信をのぞかせるが、一体どんな物語が誕生するのか。
1枚ずつめくられていく「ブレーメンの音楽隊」の紙芝居。3人は、絵とかすかな記憶を頼りに、二階堂、猪俣、ケムリの3人でリレー方式で紡いでいく。しかし、次第に絵とストーリーがチグハグになっていき…。二階堂＆猪俣の爆笑ストーリーテリングに、ケムリのツッコミが止まらない。
さらに今回はもう1ゲーム、カタカナだらけの絵画のタイトル、3人で協力して覚えられるかに挑戦する。絵画に描かれた物語を勝手に妄想して語呂合わせしてみたり。果たして抜き打ちテストの結果は。
今週のTELASAオリジナルは、「どっちがキッズにハマるかな？」。二階堂VS猪俣 どちらが子どもたちを楽しませられるか、ガチバトル。ボール遊びで一瞬にしてキッズの心をつかんだ二階堂に対し、猪俣は…。勝負の行方はTELASAオリジナルで明らかになる。
