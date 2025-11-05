『深イイ話』復活SPでアンパンマンの裏側に密着 やなせ夫妻の最期の言葉・ラブレターが明らかに
日本テレビでは、きょう5日午後7時から『人生が変わる1分間の深イイ話 復活2時間SP』（後7：00〜後9：00）を放送する。今回は「有名人の家族は本当に幸せなのか」がテーマとなる。
【番組カット】テレビ初密着！ウォーレン・クロマティ親子
朝の連続テレビ小説『あんぱん』で話題の国民的アニメ・アンパンマンの裏側に密着する。作者・やなせたかしさんと妻・暢（のぶ）さんの知られざる絆の物語を同局独占映像で解禁。夫を支え続けた暢さんがやなせさんに最期に残した言葉、やなせさんが暢さんに宛てたラブレターまで公開される。アンパンマンの声優を務める戸田恵子も登場。やなせ夫妻の幸せとはなんだったのか、“深イイ的”に解き明かす。
また、最強助っ人外国人・ウォーレン・クロマティ親子にテレビ初密着。5年前からある病気の影響で車いす生活を送り、もう一度自分の足で歩くため頑張り続けるクロマティ氏。愛する妻と5歳の息子の家族の愛があるからこそ頑張れると語る。そんなクロマティ氏の心が折れそうになる時、いつも奥さんがかけている言葉が明らかになる。
横綱・大の里を輩出した新潟県立海洋高校相撲部寮「かにや旅館」に密着する。弁当後に部員皆で白米一升を食べきる、驚きの爆食共同生活を紹介。大の里を育てた監督が、相撲部の指導を続ける上で自らに課している課題を語る。
Creepy NutsのラッパーであるR-指定の妻でタレントの江藤菜摘にも密着。世界を飛び回る超多忙なR-指定を支えながら、2人の幼い子どもを育てる江藤の生活が明らかになる。
今回のスタジオゲストは、イモトアヤコ、後藤輝基（フットボールアワー）、戸田恵子、永瀬ゆずな、ヒロミ、芳根京子、若槻千夏が登場。ゲストたちは、1分間VTRを「深イイ」「う〜ん」のどちらか判定する。
