以前からメジャーリーグには興味がありましたが、こんなに盛り上がった年は過去にあったでしょうか。ブルージェイズとの死闘の末にドジャースが連覇。その中心にいたのが大谷翔平、山本由伸両選手。特にMVPの山本選手はアスリート目線からもすごいなと感心するばかりです。

大谷選手ほど体格には恵まれていない、むしろ小柄ではあるのにWシリーズで3勝を挙げる活躍。投手としてのポテンシャルは素晴らしく、すべての球種のレベルが高いという印象です。加えてメンタルの強さ。第7戦のあのしびれるようなピンチでも全く崩れることがなかったのは称賛に値します。

多くの人が感動したのがチームへの献身的な姿勢。18回の死闘となった第3戦でブルペンへ向かった姿は誰もが心を打たれました。ナインを鼓舞し、世界一への要因になりました。

今後語り継がれていきそうな最高のWシリーズが、スポーツの素晴らしさを改めて教えてくれたように思えます。ブルージェイズも素晴らしいチームでしたし、まるでオールスターゲームを毎日見ているような感覚。NPBの日本シリーズが同じ日程で開催されていましたが、午前中でおなかいっぱいになってしまいました。

野球に限らず2日は世界中で「JAPAN」旋風でした。女子ゴルフの山下美夢有選手がLPGAツアーで優勝し、競馬ではフォーエバーヤング号が米ブリーダーズCクラシック制覇という大快挙。本当に日本がスポーツの世界で強くなりました。日本のアスリートが世界で活躍、それもハイレベルでのパフォーマンスを披露できるのは先人の功績も大きいと思います。野球では野茂英雄選手に始まり、イチロー、松井秀喜両選手…。勇気ある挑戦と成功が多くの若い人を刺激しました。サッカーもアジアで勝てなかったのがうそのようにレベルアップできたのは、カズ選手や中田英寿選手らの挑戦のおかげ。今では数え切れないほど大勢の選手が海外で奮闘しています。選手の顔を見ても自信にあふれていますし、全く気合負けしないというか、日本と同じ感覚でプレーしているのは頼もしい限りです。

今後も海外でプレーする選手は増える一方だと思います。ドジャースもさらなる日本選手が加われば、最強時代は続くでしょう。サッカーやラグビー、バスケットボールなどで世界の頂点に立つ瞬間も現実味を帯びてきました。 （元横綱・稀勢の里）