¡¡A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤¬¼ç¿Í¸ø¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀ¼Í¥¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¤¬11·î7Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ÎÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¸ß¤¤¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡È²ÎÀ¼¡É¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡È²Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¤¤¤·¤¤¤·¤ó¤¸»á¤Ë¤è¤ë¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤¬±Ç²è²½¡£²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡È¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡Êº´Ìî¡Ë¡£É÷Á¥Çä¤ê¤Î¥Ú¥Á¥«¡Ê¾åÇòÀÐ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÂÄ¤Á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ñÀ×¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹Êª¸ì¡£
¢£¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤Ë³ëÆ£¤â¡Ä¡È·î¤ÈÂÀÍÛ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¡¡
¡½¡½º´Ìî¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢À¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡£
º´Ìî¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤º¤Ã¤È½Ð±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡È¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯³ð¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡£¸¶ºî¤âÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏÌò¼Ô¤ß¤ç¤¦¤ê¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÀ¼Í¥¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¼Í¥¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÍ¾Çò¤¬Â¿¤¯¥È¥ê¥Ä¥«¥ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯À¼¿§¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸À¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡Ä¥Ú¥Á¥«¤ËÎø¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¥Ú¥Á¥«¤òÎå¤Þ¤¹»þ¤Î¤·¤ã¤Ù¤êÊý¡¢¾È¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤Ê¤É´¶¾ð¤Î¿¶¤êÉý¤¬¤È¤Ë¤«¤¯·ã¤·¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤´·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ËÄ©¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¾åÇòÀÐ¡§À¼¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¤¤·¤¤¤·¤ó¤¸¤µ¤ó¤ÎËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²È¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤·¤¤¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¼¤ÇÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ê»î¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤¬È¯¤¹¤ëÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ä²Î¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÆóÊý¤È¤â²Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Î²Î¾§»þ¤È¤Î°ã¤¤¤ä°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º´Ìî¡§ÉáÃÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»þ¡¹¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï¼«Ê¬¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¶õ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ËÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡È¤â¤Ã¤È¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é²Î¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ï¿¤êÄ¾¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Ìî¡§¤Ï¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¡È¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤é¤·¤µ¡É¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º´Ìî¡§ÉáÃÊ¤ÎÀ¼¿§¤è¤ê¤ÏÌÀ¤ë¤á¤ËÏ¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´é¡Ê¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡Ë¤Î¿Í¤¬½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÀ¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ÍÛµ¤¤µ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¾åÇòÀÐ¡§»ä¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤É¤ÇÌò¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ²Î¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¾¯¤·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÀ¼¤À¤±¤Ç¡É¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉáÄÌ¤Î²Î¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ÎÀ®Ê¬¤ä¥È¡¼¥ó¤È¤«¤Ç¤½¤ÎÌò¤Î°õ¾Ý¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤Î¤ª¼Çµï¤è¤ê¤â3¥ö·îÁ°¤°¤é¤¤¤Ë²Î¤Î¼ýÏ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÌò¤Î¤³¤È¤òÄÏ¤ß¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç²Î¤òÏ¿¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë²Î¤¬¤¹¤´¤¯Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£²Î¤¬¡È¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤è¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯²Î¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ú¥Á¥«¤é¤·¤¤À¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¾åÇòÀÐ¡§¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤¬ÂÀÍÛ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ú¥Á¥«¤Ï·î¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£É¹¤äÀã¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤·¤ó¤·¤ó¤È¤·¤¿À¼¡£ºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤òÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤ÎÀ¼¿§¤À¤È¸µµ¤¤Ê¥Ú¥Á¥«¤¹¤®¤ë¤Í¡É¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡£ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤»»¤ò¤¹¤ë¡¢¾¯¤·¿´¤ËÆÞ¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤òºÇ½é¤ÏÃµ¤ê¤Ê¤¬¤éÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³Á°¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¾åÇòÀÐ¡§¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁð¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤ÆÏ¿¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤ê¡¢µÓËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®Àâ¤ÎºÙ¤«¤¤ÉÁ¼Ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¥á¥â¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡È¥Ú¥Á¥«¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤í¤¦¡É¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½À¼¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤Î±éµ»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°ã¤¤¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
º´Ìî¡§ºÇ½é¡¢¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤¬²¿¤«¤Ë¥È¥ê¥Ä¥«¥ì¤¿»þ¤Î¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤äÀ¼¿§¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ã¤¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤ÇÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤¬¤·¤ã¤Ù¤ë¥Æ¥ó¥Ý¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ý¤ÎÆ°¤¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤È¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤ÎÁÛÄê¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤Î¼Ü¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤ª¼Çµï¤è¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯Áá¤¯¤Æ¡ÄµÕ¤Ë¤³¤³¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê´Ö¤ò¤È¤ë¤ó¤ä¡¢¤È¤«¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ª¼Çµï¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤Ë¤«¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤¬¥È¥ê¥Ä¥«¥ì¤¿¤È¤¤ÎÁá¸ý¤Ë¤Ï¡È¹¥¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
º´Ìî¡§Áá¸ý¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤Ç¡Á¤â¡¢¤µ¤¢¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤«¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤êÍ×ÁÇ¤ò¼è
¤êÆþ¤ì¤¿Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
º´Ìî¡§¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤ÎÀ¼¤òÆþ¤ì¤ë»þ¤È¤«¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´Á³°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®Åç¡Ê·ò¡Ë¤Ë¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¶¸µ¤¤Ê¥È¥ê¥Ä¥«¥ì¶ñ¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤«¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤é°ìÅÓ¤Ë¥Ï¥Þ¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¼¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤½¤ì¤ò¤É¤Ã¤«¼Î¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡£°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¶ñ¹ç¤Ï»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤ÏÌòÊÁ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¾åÇòÀÐ¡§ÉáÃÊ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤è¤ê¤âºàÎÁ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¸¶ºî¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°¤¤â»Ñ·Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤¹¤ëºàÎÁ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸«¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥È¡¼¥ó¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡£ÉáÃÊ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¼¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¡È¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï»öÁ°¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎÁ°¤Î²¼½àÈ÷¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¾åÇòÀÐ¡§¤¿¤À¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é·ë¹½²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î°Â¿´¤¹¤ëºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡È¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦À¼¤Ê¤ó¤À¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¯¸«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¥Ú¥Á¥«¤é¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¾åÇòÀÐ¡§ÆÃÄê¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£Àã¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÄÀ²¤ì¤Æ¤ëÆü¤è¤ê±«¤ÎÆü¤¬¹¥¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤«¡¢ºÙ¤«¤ÊÌÑÁÛ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤À¡ª¡×¡Ö¥Ú¥Á¥«¤ä¤Ê¤¡¡×½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¸ß¤¤¤Î²ÎÀ¼¤Ë´¶Æ°
¡½¡½·àÃæ¤Ç¤Ï³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¾åÇòÀÐ¡§¡È¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤À¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë²Î¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥â¤ÎÃÊ³¬¡¢¤Þ¤À¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤«¼õ¤±¤Æ¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤¬¤¹¤´¤¯À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¥Þ¥º¥¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡×¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢²ÎÀ¼¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌò¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ²Î¤ËË×Æþ¤¹¤ëÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º´Ìî¡§ÊÌ¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1Æü¤À¤±°ì½ï¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤â¤¦´°Á´¤ËÊÌ¡¹¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥·¡¼¥ó¤Ï°ì½ï¤ËÏ¿¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¾åÇòÀÐ¡§²Î¤Ï¤¹¤Ç¤ËÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¤Î´¶¤¸¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ê¤ê¡¢°ì²ó¤À¤±°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡£
º´Ìî¡§¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÎÁ°¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ÎÁ°¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤ª¤¦¤«¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥«¥é¥ª¥±¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÇòÀÐ¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Ìî¡§¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤¿¤Þ¤Ë¡¢¤¢¤ÎÆ°²è¸«¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ÆÆÄ¤¬²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬¤Û¤Ü¡È¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡É¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾åÇòÀÐ¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
º´Ìî¡§¤ä¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
º´Ìî¡§¡È¥Ú¥Á¥«¤ä¤Ê¤¡¡É¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î½ã¿è¤Ê¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¡¢À¼¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¡È¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¸¤ã¤¢ËÍ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î²»³Ú¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢²Î¤¤Êý¤ò¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´À°¤·¤¿ÉôÊ¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡©
º´Ìî¡§¥»¥ê¥Õ¤ÏËÍ¤¬Àè¤Ë1¿Í¤ÇÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬²Î¾§¥Ñ¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸µ¡¹¡¢²¾²Î¤Ë¤ÏÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Awesome City Club¤Îatagi¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾åµé¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç²Î¤ï¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ª¡¼¥µ¥à¤µ¤ó¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Î³Ú¶Ê¤¬¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤½¤ì¤òÄ°¤¯¤È¡È¥³¥Ô¡¼¤·¤è¤¦¡¢¥³¥Ô¡¼¤·¤è¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¶î»È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢½ã¿è¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤³¤ÎÀ¼¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¿¤é¤â¤¦²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ú¥Á¥«¤ä¤ó¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¶¯¤µ¡¢¹Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤ÎÀ¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥Ô¥å¥¢¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¡£¡È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÇòÀÐ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âº´Ìî¤µ¤ó¤Î²Î¤¤Êý¤ÏÉáÃÊ¤È¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÏÃ¤·À¼¤Ë¶á¤¤¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬Á´Á³¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¡Ö²Î¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤¢¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢Ìò¤È¤·¤ÆÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤â¤¦³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»ä¤â¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤È¤ªÆóÊý¤¬²Î¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£²ó¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º´Ìî¡§½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢KEY TO LIT¤Î´äºêÂç¾º¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öº£ÅÙ¡¢¶¦±é¤¹¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¤¿Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦É¾È½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£²¶¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç¾º¤¬°ìÈÖÍ¥¤·¤¯¤Æ¡£
¾åÇòÀÐ¡§¤ï¤«¤ë¡ª¤¤¤¤¿Í¤À¤è¤Í¡£
º´Ìî¡§¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¶õµ¤¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¾º¤«¤é¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤½¤ÎÉ¾È½¤É¤ª¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¿ÄÌ¤ê¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾åÇòÀÐ¡§º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¤¹¤´¤¯´ïÍÑ¤À¤·¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÂ´¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÊÔ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê³°¹ñ¸ì¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡È¤¢¡¢¤¤Ã¤È¤³¤Î¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯´ïÍÑ¤Ë¸«¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎ¢¤ÇÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ë¤¸¤ó¤Ç¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ²È¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£
º´Ìî¡§³Î¤«¤Ë¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¾åÇòÀÐ¡§·ë¹½¡¢Îý½¬¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¡©
º´Ìî¡§¤¢¤Î³°¹ñ¸ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï»ñÎÁ¤¬Íè¤ë¤Î¤¬¤½¤ÎÆü¤È¤«Á°Æü¤È¤«¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÇòÀÐ¡§Íä¤ß¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
º´Ìî¡§ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç´Æ½¤¤ÎÊý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÀµ²ò¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¤¹¤«¡£
º´Ìî¡§¤Ï¤¤¡£¾®Àâ¤Ë¤â¥í¥·¥¢¸ì¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÆóÊý¤È¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î²Î¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î²Î¾§¤Ç´¶³Ð¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
º´Ìî¡§¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤«¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊJ-POP¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²Î¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ìÏ«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾åÇòÀÐ¡§»ä¤âÍÄ¤¤º¢¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎºîÉÊ¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÉáÃÊ¤Î²Î¤è¤ê¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ë¤Ê¤¸¤à´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬¹¥¤¤À¤Ê¡¢¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2¿Í¤Î²Î¾§ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤È¥Ú¥Á¥«¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È²Î¡É¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´Ìî¡§²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢·ë¶É¡¢²»³Ú¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¾åÇòÀÐ¡§»ä¤â¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²Î¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âÍÄ¿´¤ËÌá¤ì¤ë¤·¡¢½ã¿è¤Ë¡È¹¥¤¤À¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ëÍ£°ì¤Î¤â¤Î¡£·ë¶É¡¢²Î¤¬¹¥¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²Î¤Ëµß¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¾åÇòÀÐ¡§²Î¤¦¤³¤È¤â²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤âÂç¹¥¤¡£ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ëµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â²¿Ëç¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Ìî¡§ËÍ¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²»³Ú¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿²ó¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤òÄ°¤±¤Ðº£¤Ç¤â¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜÀáÌÜ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡½¡½¡£Í§¾ð¤Ë¤â»÷¤¿´¶³Ð¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤È¥Ú¥Á¥«¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´Ñ¤ËÍè¤¿¿Í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
º´Ìî¡§¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡£²¿¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ®Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾åÇòÀÐ¡§¡È¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡£¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤äÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ë¿´¤òÃí¤°¤Ã¤Æ¤¹¤Æ¤¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬Ç®Ãæ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¿Í¡¢¡È¹¥¤¡É¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
