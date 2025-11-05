5日放送の『かまいガチ』より （C）テレビ朝日

写真拡大

　お笑いコンビ・さや香の石井、トム・ブラウンの布川ひろき、東京ホテイソンのたける、錦鯉の渡辺隆が5日放送のテレビ朝日系『かまいガチ』（毎週水曜　後11：15）に出演する。

【写真】美しい女装姿となった人気芸人たち

　『かまいガチ』は、かまいたちが“本気”でさまざまなことに挑戦する関東初の冠番組。今回は好評企画「とにかくイイ女になりたいねん」の第2弾。コントなどで行う笑いを取りにいく女装ではなく、ガチメイクで「イイ女」を目指す。

　今回も各々がイメージする“イイ女”になってもらうため、1時間半をかけてメイクを仕上げる。すると前回王者の山内健司（かまいたち）が中国系インフルエンサーに。あの芸人が安室奈美恵に？おっさん芸人が巨乳森ガールに扮し、審査員の河合郁人を誘惑する。あまりの熱量に河合も思わず大興奮となる。

　イイ女アピールをする舞台はカラオケでの合コンで、女装しながら、なぜかフジファブリックをガチで歌い出す布川。中国系インフルエンサー山内は、シーシャを吸い出したりPR案件の生配信をはじめるという謎の行動も。そして、おっさん森ガールは胸の谷間にポップコーンを落とし、河合に取ってもらうという大胆アピール。

　果たして河合のハートを射止めたのは誰だ？