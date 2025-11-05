人気芸人たちが『かまいガチ』でガチ女装 河合郁人が大興奮
お笑いコンビ・さや香の石井、トム・ブラウンの布川ひろき、東京ホテイソンのたける、錦鯉の渡辺隆が5日放送のテレビ朝日系『かまいガチ』（毎週水曜 後11：15）に出演する。
【写真】美しい女装姿となった人気芸人たち
『かまいガチ』は、かまいたちが“本気”でさまざまなことに挑戦する関東初の冠番組。今回は好評企画「とにかくイイ女になりたいねん」の第2弾。コントなどで行う笑いを取りにいく女装ではなく、ガチメイクで「イイ女」を目指す。
今回も各々がイメージする“イイ女”になってもらうため、1時間半をかけてメイクを仕上げる。すると前回王者の山内健司（かまいたち）が中国系インフルエンサーに。あの芸人が安室奈美恵に？おっさん芸人が巨乳森ガールに扮し、審査員の河合郁人を誘惑する。あまりの熱量に河合も思わず大興奮となる。
イイ女アピールをする舞台はカラオケでの合コンで、女装しながら、なぜかフジファブリックをガチで歌い出す布川。中国系インフルエンサー山内は、シーシャを吸い出したりPR案件の生配信をはじめるという謎の行動も。そして、おっさん森ガールは胸の谷間にポップコーンを落とし、河合に取ってもらうという大胆アピール。
果たして河合のハートを射止めたのは誰だ？
【写真】美しい女装姿となった人気芸人たち
『かまいガチ』は、かまいたちが“本気”でさまざまなことに挑戦する関東初の冠番組。今回は好評企画「とにかくイイ女になりたいねん」の第2弾。コントなどで行う笑いを取りにいく女装ではなく、ガチメイクで「イイ女」を目指す。
イイ女アピールをする舞台はカラオケでの合コンで、女装しながら、なぜかフジファブリックをガチで歌い出す布川。中国系インフルエンサー山内は、シーシャを吸い出したりPR案件の生配信をはじめるという謎の行動も。そして、おっさん森ガールは胸の谷間にポップコーンを落とし、河合に取ってもらうという大胆アピール。
果たして河合のハートを射止めたのは誰だ？