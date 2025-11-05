「くわ、くわ」小グマの鳴き声は“危険なサイン” 専門家「襲われる可能性が十分ある」…クマ対策で自動ドアを手動に変更する施設も
4日も各地で相次いだクマ被害。対策として自動ドアを手動に切り替える施設も。
そして、子グマの鳴き声は、危険なサインだった。専門家が警鐘を鳴らす。
規制解除からわずか4時間で、再び立ち入り規制
秋田市の川に浮かぶ黒い物体。
その正体は対岸を目指し、川を泳ぐクマだ。
クマはその後、川沿いにあるレジャー施設に現れたという。
通行人：
早く帰りたい。（クマが）出てきちゃったから…。
さらに、この約2時間前には、レジャー施設の1キロ圏内で道路を横断するクマが防犯カメラに写っていた。
新たな“クマ被害”は4日も各地で発生していた。
午前3時半頃、秋田市の住宅の敷地内で新聞配達をしていた77歳の男性が、やぶから出てきたクマに襲われ、顔や手にケガをした。
現場の住人：
新聞が来ていないんですけどもって電話したら、クマにやられちゃったと…。それで新聞を今月休ませてくださいと言われた。誰も配達に来たがらないと。
秋田県内では、これまでに4人が犠牲となり、56人の負傷者が出ている。
クマの目撃情報が相次いでいた秋田市の千秋公園では2日、クマ2頭を捕獲。
4日午前9時過ぎ、立ち入り規制が解除された。
しかし、クマが捕獲され安堵したのもつかの間、公園に緊張が走った。
記者リポート：
ここ千秋公園にクマが出たということで、バリケードが張られました。
規制解除からわずか4時間ほどで、再び立ち入りが規制されてしまった。
クマ対策として自動ドア封鎖
数日前に、周辺でクマの目撃情報があった男鹿市にあるこちらのスーパー。
行われていたクマ対策はというと…。
記者リポート：
こちらのスーパーでは、クマ対策として自動ドアを封鎖し、横にある手動の扉のみ開放しています。
クマの侵入を防ぐため、出入り口の自動ドアを中止しての営業を余儀なくされていた。
記者リポート：
こちらの買い物客は、カートを押したままでは手動の扉から出られず、一度、買い物カートを置き、扉を開けていました。
買い物客：
今のクマは人間が思っている以上に手足が器用。ちょっと不便だけど、安心を一番に考えてもらえればいいかと思う。
買い物客：
ここまでしないと（クマが）入ってきてしまうのかと思ってびっくりしました。
スーパーセンターアマノ 男鹿店・藤田伸一次長：
どうしてもカートを使うお客様が多い店ではあるが、クマが出たから仕方がないという声をいただいている。
自動ドアを手動に変更する対策は、秋田県内の公共施設や道の駅、飲食店など多くのところで行われていた。
4日、青森県では自動ドアから建物に侵入するクマが出没。西目屋村の役場に侵入したクマは、何度も自動ドアに激突した。
正面玄関の自動ドアに体当たりしながら役場に侵入したクマだが…。
立ち去る際も自動ドアにぶつかっていた。
専門家「襲われる可能性が十分にある」
各地で相次ぐクマ被害。
番組が入手したのは、クマが鳴く様子を捉えた動画だ。
山の中から驚きの鳴き声が聞こえてきた。
「くわ くわ」
撮影者：
えっ！？ 何これ？
鳴き声の先に恐る恐る近づくと、そこにいたのは“子グマ”だった。
長野・上田市でこの動画を撮影した男性は…。
子グマの鳴き声を聞いた男性：
一番近いのはシカだと思う。シカの声に似てる。でもこんな感じではない…クマだとは思わなかった。
ほとんど聞くことがなく、謎に包まれている“クマの鳴き声”。
「めぇ〜めぇ〜」
親グマのあとを追う子グマが羊のように鳴いている。
専門家によると、こうした子グマの鳴き声が聞こえた場合は、“危険なサイン”だと指摘する。
岩手大学農学部・ 山内貴義准教授：
一番危険なのは、子グマが母親を呼ぶために犬や猫のような甲高い声で鳴く。子グマがいるということは、近くに親グマがいる可能性は高い。襲われる可能性が十分にあるので、いち早くその場から退散する。
環境省によると、2025年4月から9月までに北海道と九州、沖縄を除いたクマの出没件数は約2万800件に上っていることが分かった。過去最多だった2年前を大きく上回るペースとなっている。
（「イット！」11月4日放送より）