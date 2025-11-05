「くわ、くわ」小グマの鳴き声は“危険なサイン”　専門家「襲われる可能性が十分ある」…クマ対策で自動ドアを手動に変更する施設も

4日も各地で相次いだクマ被害。対策として自動ドアを手動に切り替える施設も。

そして、子グマの鳴き声は、危険なサインだった。専門家が警鐘を鳴らす。

規制解除からわずか4時間で、再び立ち入り規制

秋田市の川に浮かぶ黒い物体。

その正体は対岸を目指し、川を泳ぐクマだ。

クマはその後、川沿いにあるレジャー施設に現れたという。

通行人：

早く帰りたい。（クマが）出てきちゃったから…。

さらに、この約2時間前には、レジャー施設の1キロ圏内で道路を横断するクマが防犯カメラに写っていた。

新たな“クマ被害”は4日も各地で発生していた。

午前3時半頃、秋田市の住宅の敷地内で新聞配達をしていた77歳の男性が、やぶから出てきたクマに襲われ、顔や手にケガをした。

現場の住人：

新聞が来ていないんですけどもって電話したら、クマにやられちゃったと…。それで新聞を今月休ませてくださいと言われた。誰も配達に来たがらないと。

秋田県内では、これまでに4人が犠牲となり、56人の負傷者が出ている。

クマの目撃情報が相次いでいた秋田市の千秋公園では2日、クマ2頭を捕獲。

4日午前9時過ぎ、立ち入り規制が解除された。

しかし、クマが捕獲され安堵したのもつかの間、公園に緊張が走った。

記者リポート：

ここ千秋公園にクマが出たということで、バリケードが張られました。

規制解除からわずか4時間ほどで、再び立ち入りが規制されてしまった。

クマ対策として自動ドア封鎖

数日前に、周辺でクマの目撃情報があった男鹿市にあるこちらのスーパー。

行われていたクマ対策はというと…。

記者リポート：

こちらのスーパーでは、クマ対策として自動ドアを封鎖し、横にある手動の扉のみ開放しています。

クマの侵入を防ぐため、出入り口の自動ドアを中止しての営業を余儀なくされていた。

記者リポート：

こちらの買い物客は、カートを押したままでは手動の扉から出られず、一度、買い物カートを置き、扉を開けていました。

買い物客：

今のクマは人間が思っている以上に手足が器用。ちょっと不便だけど、安心を一番に考えてもらえればいいかと思う。

買い物客：

ここまでしないと（クマが）入ってきてしまうのかと思ってびっくりしました。

スーパーセンターアマノ 男鹿店・藤田伸一次長：

どうしてもカートを使うお客様が多い店ではあるが、クマが出たから仕方がないという声をいただいている。

自動ドアを手動に変更する対策は、秋田県内の公共施設や道の駅、飲食店など多くのところで行われていた。

4日、青森県では自動ドアから建物に侵入するクマが出没。西目屋村の役場に侵入したクマは、何度も自動ドアに激突した。

正面玄関の自動ドアに体当たりしながら役場に侵入したクマだが…。

立ち去る際も自動ドアにぶつかっていた。

専門家「襲われる可能性が十分にある」

各地で相次ぐクマ被害。

番組が入手したのは、クマが鳴く様子を捉えた動画だ。

山の中から驚きの鳴き声が聞こえてきた。

「くわ くわ」

撮影者：

えっ！？ 何これ？

鳴き声の先に恐る恐る近づくと、そこにいたのは“子グマ”だった。

長野・上田市でこの動画を撮影した男性は…。

子グマの鳴き声を聞いた男性：

一番近いのはシカだと思う。シカの声に似てる。でもこんな感じではない…クマだとは思わなかった。

ほとんど聞くことがなく、謎に包まれている“クマの鳴き声”。

「めぇ〜めぇ〜」

親グマのあとを追う子グマが羊のように鳴いている。

専門家によると、こうした子グマの鳴き声が聞こえた場合は、“危険なサイン”だと指摘する。

岩手大学農学部・ 山内貴義准教授：

一番危険なのは、子グマが母親を呼ぶために犬や猫のような甲高い声で鳴く。子グマがいるということは、近くに親グマがいる可能性は高い。襲われる可能性が十分にあるので、いち早くその場から退散する。

環境省によると、2025年4月から9月までに北海道と九州、沖縄を除いたクマの出没件数は約2万800件に上っていることが分かった。過去最多だった2年前を大きく上回るペースとなっている。

（「イット！」11月4日放送より）