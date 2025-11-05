かんわいぃーーーッッ！！【マクドナルド】朝食が楽しくなる？！「新作ハッピーセット」に注目

【マクドナルド】のハッピーセット®から「パンどろぼう」コラボとなる、新作おもちゃが登場中。ユニークでクスッと笑える可愛い見た目も相まって、ランダムながらコンプリート欲を刺激されそうです。今回はその中でも、パンを味わう朝食に使えるアイテムを特集。10 / 31からの第3弾はゲットできる最後のチャンスなので、ぜひお見逃しなく。

アレンジが楽しめる！「パンどろぼう まちぶせフィギュア & 食パンスタンプ」

じっと横を見つめているような様子がユニークで可愛いこちら。食パンにスタンプできるパーツと、フィギュアがセットになったアイテムです。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「箱の裏側がスタンプになっていて、食パンにぎゅっと押し込むとパンどろぼうの姿が」とアレンジできて、朝食用のパンがいつもより楽しくいただけそう。トーストして焼き色を付ければ、姿がしっかりと浮かび上がりそうです。

食パンの乾燥を防いでくれそうな「パンどろぼう ふくろとめクリップ」

絶妙な表情と、独特なポーズが可愛いクリップ。食パンの袋に止めれば、乾燥するのを防いでくれつつ、朝食で開け閉めするたびに気分を上げてくれそうです。内側は凹凸が施されており、レポーターHaruさんも「食パンの袋とめとして使ってみたところ、カチッとしっかりとめられて実用性も文句なし」とコメント。クリップの裏側は細長いパンを再現している、クスッと笑えるようなユニークさもたまりません。

