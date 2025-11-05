U-17日本代表の小林柚希「荷物とかあんまり無かったので、余裕で大丈夫でした」

U-17日本代表は11月4日、FIFA U-17ワールドカップが開催されているカタールのドーハでトレーニングを行った。

前日3日にFW北原槙（FC東京U-18）に代わって追加招集されたFW小林柚希（RB大宮アルディージャU18）も合流。連絡から約5時間で飛行機に飛び乗ったが、「余裕で大丈夫でした」と振り返った。

元々はFW瀬尾凌太（桐蔭学園高）が招集されていたが、怪我のために10月22日にFW谷大地（サガン鳥栖U-18）へ変更。さらには谷も怪我のため、10月24日に北原に変更となっていた。その北原からの変更ということで、小林は追加招集の追加招集の追加招集。まさに前代未聞の事態で、カタールへとやってきた。

突然の連絡からカタールへの移動まで約5時間ほどだったと言うが、「荷物とかあんまり無かったので、5時間あれば余裕で大丈夫でした」と笑顔。「昨日までは時差ボケが正直ありました。試合の後、日本時間だともう夜中だったので、眠くなっちゃったりしたんですけど、今はもう大丈夫です」と頼もしい。

開幕日の朝というギリギリの招集に、「思っていなかったですね。ビックリしました」と明かした小林。3回目の追加招集という事態に「珍しいですよね」としながらも、「呼ばれたからにはチャンスなので、結果で見返したいです。少ない時間で結果を出していきたいです」と代役との評価を覆してみせる。

また、怪我のため招集されなかった大宮U18の同僚、MF神田泰斗の思いも背負ってカタールへとやってきた。ニュースを見た神田からは「招集されたなら言えよ」と連絡があったというが、「（自分も）その日に言われたので、先にには言えないです」と苦笑い。そんな友からのエールも受け、大活躍を誓った。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）