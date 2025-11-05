¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡ÙÂè6ÏÃ ¡Èµ×Éô¡É¿ûÅÄ¾Úö¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ÇÐÍ¥¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë´¶·ã
¡¡»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬5Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×Éô¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ÇÐÍ¥¡¦À§Èø¡ÊÀõÌîÏÂÇ·¡Ë¤ÈÂÐÌÌ
¡¡ËÜºî¤Ï1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇËÂ¤°ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¥Ð¥Ö¥ëÁ°Ìë¤Î½ÂÃ«¤Ï¡ÖSHIBUYA109¡×¤ä¡Ö½ÂÃ«PARCO¡×¤òÍÊ¤·¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éâ¤ÂÎ©¤ÄÀ¤Áê¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½ÂÃ«¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ÈºÃÀÞ¡¢»þ¤ËÎøÌÏÍÍ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¡É¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÌÜ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿´¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤¤¿¡Ö1984Ç¯¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¡¢»°Ã«¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Ç¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¯¥ÙÈÇ¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×½éÆü¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎWS·à¾ì¡£µÒÀÊ¤Çµ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ÇÐÍ¥¡¦À§ÈøÎé»°Ïº¡ÊÀõÌîÏÂÇ·¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£À§Èø¤Ï¡¢µ×Éô¤¬·É°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤éðÀî¹¬Íº»á¤¬±é½Ð¤·¤¿ÉñÂæ¤Ë¤â¿ô¡¹½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¸æ½êÇÐÍ¥¡£
¡¡µ×Éô¤ÏÀ§Èø¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë¿¼¤¯´¶·ã¤¹¤ë¡£À§Èø¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½ÂÃ«¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ÙÈÇ¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ëµ×Éô¤Ï¡¢À§Èø¤òÂÇ¤Á¾å¤²²ñ¾ì¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤Ë¥á¥â¤ò¤â¤Ã¤¿Öà½÷¤Î¼ùÎ¤¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£¼ùÎ¤¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëË©Íé¾Ê¸ã¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¤Ï¼ùÎ¤¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÍ¶¤¦¡£¤·¤«¤·¼ùÎ¤¤ÎÌÜ¤Ë¤Ïµ×Éô¤·¤«±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢µ×Éô¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸öÅÄ¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
