『ESCAPE』第5話 “大介”佐野勇斗、“斎藤”飯田基祐の死を知りショックを受ける
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第5話が今夜放送。大介（佐野）が斎藤（飯田基祐）の死を知る。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第5話より
本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。
■第5話あらすじ
自由を求めて八神家から逃亡を続ける八神製薬の社長令嬢･八神結以（桜田ひより）と誘拐犯・林田大介は、逃亡の手助けをしてくれるガン（志田未来）と共に、大介の元カノ・莉里（影山優佳）のマンションに逃げ込んでいた。
そんな中、結以の行方を追う父・八神慶志（北村一輝）が突然記者会見を開き、結以と大介に呼びかける。「娘を返してください。結以と3人で会いませんか？ 明後日の夕方4時、結以が小さい頃、稽古をした場所で待ってます」。警察にもマスコミにも場所は教えない、謝礼も払うと約束する慶志。会見を見た捜査本部は慶志の勝手な暴走に怒り心頭。
結以は大介に「最後のチャンスだよ」と、取引に応じるべきだと言う。自分を連れていけば、仮に警察が待ち構えていたとしても刑は軽くなる…と。しかし、「おまえの帰りたくない気持ちって、そんなもんだったのかよ」と反発する大介。そんな会話を聞いていた莉里は2人が駆け落ちではないことを知る。
素直に謝罪し、経緯を話し始める大介。恩義のあるサイトーモータースの社長・斎藤丈治の“八神製薬への復讐”に協力して、大介はこの誘拐計画に参加したこと…どうやらそれは、斎藤の娘の死と関係があること。しかし、斎藤の娘が死んだのは結以が生まれるだいぶ前。それなのになぜ今になって、斎藤と山口（結木滉星）は復讐を企てたのか。
翌朝、莉里はネットニュースで斎藤が事件中に心疾患で亡くなっていた事実を発見する。事件以降斎藤と連絡が取れず身を案じていた大介はショックを受ける。斎藤の葬儀は明日。大介のために、結以は危険を承知で葬儀への潜入を提案する。タイムリミットは30秒。「最期のお別れ作戦」開始。
しかしそこには、大介が来ることを予見した刑事の小宮山（松尾諭）と田端（日高由起刀）がいた。そして、莉里の家には情報を手に入れた万代（ファーストサマーウイカ）が迫っていた。警察との超近距離での攻防の末、仲間の誰かが…ついに捕まる。そして結以は、慶志との“約束”にどう向き合うのか。
ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、日本テレビ系にて毎週水曜22時放送。
