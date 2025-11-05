俳優の磯村勇斗（３３）とＡぇ！ｇｒｏｕｐの末澤誠也（３１）が来年秋公開の映画「ｍｅｎｔｏｒ（メンター）」（吉田恵輔監督）でダブル主演することが４日、分かった。末澤はグループで「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督、公開日未定）を経験しているが、個人では映画初出演、初主演となる。

吉田監督のオリジナル脚本。１５年前、無邪気な花火遊びが原因でアパートを全焼させた少年２人が大人になり、人生を見つめ直す姿を描く。かつて火災事故を起こした龍之介（磯村）と拓海（末澤）の前に被害者の男性・埜本が現れる。埜本は不気味なほどに優しく、彼らのメンター（助言者、導き手）となっていく。

罪にふたをしてアーチェリーの日本代表候補として奮闘する龍之介役の磯村は「まさに“やってみたい”が重なった奇跡のような出会いでした。どんな化学反応が起こるのか、まだ自分でも想像がつきません」。罪の意識から抜け出せない拓海役の末澤は「個人としては初の映画出演で、しかも主演。本当に光栄に思っています。プレッシャーもありますが、それ以上に喜びと覚悟の方が大きいです」と心を躍らせている。