ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２年ぶりに投手復帰し、二刀流で頂点まで駆け上がった今季の足跡を全３回で振り返る連載。第２回は「打者・大谷」の進化。（取材・構成＝安藤 宏太、村山 みち）

今季の終盤。大谷は打撃の状態について、何度か口にした言葉がある。「すごく感覚がいいなというのは、今シーズンはあまりなかったと思う」。自己最多を更新する５５発を打った男の言葉とは信じがたいが、打率が２４年の３割１分から２割８分２厘に下がるなど、昨季以上に厳しいマークに苦しんだ部分もあった。

２４年に５４発＆５９盗塁で史上初の「５０―５０」を達成しても、今季はさらなる進化を求めた。３４インチ（約８６・４センチ）だったバットを３５インチ（約８８・９センチ）に長くし、昨季３３・２インチ（約８４・３センチ）だったスタンス幅を今季は３６・８インチ（約９３・５センチ）に広げた。

進化が数字となって表れたのは「バレル率」だ。打球速度１５８キロ以上、打球角度２６〜３０度（打球速度が速くなれば角度の範囲も広まる）の「バレルゾーン」に入った打球がどれだけあったかを示す確率で、長距離砲の指標として近年注目されている。

大谷のバレル率は２３・５％。２０年は１０・７％だったが、２３年が１９・６％で、昨季が２１・５％と順調に上向いている。かつては外野の間を抜く二塁打を理想としてきたが「多少打席のアプローチはもちろん変わってきている」と技術とパワーの進化で「ある程度の打球でいい角度で上がれば、フェンスを越えるだろうなという想定」と自信もついた。最終的にサク越えするか、安打になるかは球場の形状、守備位置などで左右するが、バレル率がアップしていることは、大谷の打撃が進化している証しでもある。

さらには、経験値の上積みも絶好調にはならずとも結果を残す要因だろう。ベイツ打撃コーチも「年齢を重ねて、リーグや投手たちの攻め方を理解するにつれ、彼はさらによくなっていくだろう」という。調子が落ちた際の修正の引き出しは年々増えており、ポストシーズンでも地区シリーズのフィリーズ戦４試合では１８打数１安打の打率５分６厘と苦しんだが、その後は３度屋外でのフリー打撃を行って打撃の状態を戻した。レギュラーシーズン中に一度も行わなかった調整法で復調したのは経験のなせる業だった。

直近５年間で２３３発。誰もが認めるメジャー屈指のスラッガーとなった。２年ぶりに投手に復帰した今季は登板日や登板翌日の疲労がある中での打席の内容について課題を残した。大谷の野球人生において二刀流は最終段階に入ってきた。