ドバイに移住した４児の母のモデルで起業家のＭＡＬＩＡ．（４２）が、孫のお宮参りを報告した。

５日までにインスタグラムで「赤坂・日枝神社にて 家族みんなで迎えた孫娘のお宮参り」とコメント。「澄んだ秋空に包まれて穏やかで美しい一日になりました。後ろを走っているのはパワフルお姉ちゃま」とにぎやかな家族時間を伝えた。

着物で赤ちゃんを抱いた姿にフォロワーは「綺麗すぎるお婆（ばあ）ちゃん お婆ちゃんなんて本当に信じられない」とびっくり。

また２日の投稿では「わたしの可愛いムスメ♡（お嫁ちゃん）」と長男の嫁との２ショットをアップし、「お姑さんというより友達」との声も上がっていた。

ＭＡＬＩＡ．は２００１年に元サッカー選手の田中隼磨氏と結婚し、長男をもうけるも０４年離婚。プロ格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さんと０５年に再婚して１男１女をもうけたが、０９年に離婚。１５年にサッカー選手の佐藤優平と再々婚するも、１７年離婚。同年１１月にモデルの三渡洲舞人と結婚し、１８年８月に第４子の三男を出産したが、１９年４月に離婚を発表。長男はＪリーガーとして活動し、次男と長女はモデルデビュー。２２年８月に三男の教育のためドバイ移住を報告。２３年１２月に「初孫が産まれました」とＳＮＳで報告し、今年９月に「２人目のお孫ちゃんが生まれましたーっ」と明かしていた。