小さい男の子と女の子が「犬を溺愛」して、2人でそばに寄り添っていたら…涙が出るほど尊い「幸せにあふれた光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万5000回再生を突破し、「優しさしかない時間」「幸せでいっぱい」といったコメントが寄せられています。

【動画：小さい男の子と女の子が『犬を溺愛した』結果→2人でそばに寄り添い…涙あふれる『幸せな光景』】

2人で寄り添って

Instagramアカウント「hoppe0207」に投稿されたのは、小さな男の子と女の子に「溺愛」されているパグの「ほっぺ」くんの様子。2人は、ベッドにいるほっぺくんにそっと寄り添っているよう。

ほっぺくんをナデナデしていた2人でしたが、男の子がほっぺくんの垂れたお耳をめくってしまいます。すると女の子がそっとお耳を戻しながら、「耳さわんないで、噛まれるから」と男の子に優しく伝えます。

優しい空間

女の子は優しくナデナデし、幸せそうな表情でほっぺくんに自分のお顔を近づけます。ほっぺくんは全てを受け入れているようで、のんびりとベッドでくつろいだままのご様子。

再び男の子にお耳をめくられてしまうと、反対を向いてしまったほっぺくん。女の子にはずっとナデナデされていて、ほっぺくんは2人の溺愛を一身に受けているようです…！

止まらない溺愛

男の子は立ち上がってどこかへ行ってしまいますが、女の子はもう一度ほっぺくんにお顔を近づけます。その表情はウットリしているようで、ほっぺくんへの愛情があふれまくっています。

2人に溺愛されるほっぺくん、そこには優しさしかない空間が広がっています。尊すぎる「幸せにあふれた光景」に、見ているこちらまで思わずほっこりしてしまいます。

投稿には「優しさしかない時間」「幸せでいっぱい」「3人とも超可愛い」「女の子、優しいなぁ」「これ大好き！」「ほっぺくん、赤ちゃんみたい」といったコメントが寄せられています。

ほっぺくんのまったりとした日常は、Instagramアカウント「hoppe0207」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hoppe0207」さま

