ニッコニコの笑顔で投稿主さんをお出迎えしてくれるわんちゃん。しかしお母さんが帰ってきた時の反応は真逆だそうで....。

投稿主さんとお母さんに向ける態度が違いすぎると、その様子を比較した動画が話題となっており、動画は記事執筆時点で20.2万回再生を突破しています。

【動画：帰宅したときの犬の反応→母と娘であからさまに態度が違って…思わず吹き出す『家庭内格差』】

ニッコニコで投稿主さんをお出迎え

Instagramアカウント「neroshiba1125」に登場するのは黒い柴犬の『ネロ』くん。ネロくんは大好きな投稿主さんが帰宅するとニッコニコの笑顔でお出迎えをしてくれるんだそう。

耳は後ろに垂れて「ヒコーキ耳」になり、口角は最大限まであげて、目は垂れ目がちになるほど、完全にデレデレな顔で飼い主さんに飛びついてきてくれるそう。そんなお顔でお出迎えされたら投稿主さんもネロくんと同じ表情になってしまいそうです。

しかしお母さんが帰ってきた時は....

一方で、投稿主さんのお母さんが帰宅したときも家族なので同じようにお出迎えしてくれるのかと思いきや、そこには酷く大きな格差があるんだとか。

お母さんが帰宅してもネロくんは喜ばないどころか、絨毯に横になったままピクリとも動かなかったそう。

寝ているのか起きてるのかもわからないほど無反応なネロくんの対応を見ると、お母さんに同情せずにはいられなくなってしまいます。ネロくんにとってはお二人に何かしら格差があるのかもしれませんね。

他の日もお出迎えは投稿主さんにだけ

無反応すぎるネロくんのお母さんのお出迎えの様子は、さすがにこの日だけだったのではと思いきや他の日も同様なのだそう。

他の投稿動画でも思いっきり尻尾を振って前足をジタバタとさせながら投稿主さんをお出迎えしている様子があげられており、お母さんはネロくんにこの反応をしてほしくて仕方がないと仰っているそう。お母さんには申し訳ないですが、投稿主さんだけに見せてくれる特別な笑顔のようで嬉しさが倍増してしまいそうですね。

ネロくんのお出迎え時の熱烈歓迎と塩対応の比較動画には、「分かりやすい反応ですね」「母様傷つく」「びっくりするくらいの格差」とお母さんに同情してしまうようなコメントがたくさん寄せられていました。

ネロくんの他の日のお出迎えの様子や、普段の日常生活の様子をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「neroshiba1125」の他の投稿もぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「neroshiba1125」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。