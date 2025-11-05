「“考えすぎ”から解放された」

なぜか旅行が苦しい理由

友人と旅行に行くのは楽しい。

でも、実際に行くと、なぜか疲れる。

独身でフリーランスの私は、既婚で会社員の友人に何かと合わせがちだった。

ホテルのランク、食事の時間、移動手段――「相手のほうが大変だから」と、自分の希望を飲み込んでいた。

「もう少し、おしゃれな宿がいいんだけどな」

「朝はゆっくり起きたいな」

「疲れたからタクシーに乗りたい」

喉まで出かかった言葉を、毎回飲み込んだ。

どうせ言っても、「独身フリーランスは自由でいいよね」と嫌な顔をされるだけだ。

そうして、気づけば、ひとり旅に出ることが多くなってしまった。

世界的ベストセラーの教え

この秋、日本で話題となっている全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）もこう述べている。

あらゆるストレス要因を変えることはできない。

でも、自分なりの意見を述べたり、対処したりはできる。

――『STOP OVERTHINKING』（P.60）より

相手のライフスタイルは変えられない。

でも、自分の希望を伝えることはできる。

一人の時間がほしいなら、

「夕食は各自自由にしない？ 私は部屋でのんびりしたいから」

と提案することはできる。

もしかしたら、相手も同じことを思っていたかもしれない。

本書が提示するストレスマネジメントの「4A」のうち、私が見落としていたのは「変更（Alter）」という選択肢だった。

完全に避けられないストレスでも、要望を伝える、交渉するという方法は残されている。

「発言ゼロ」を続ける人の末路と打開策

これは旅行だけの話ではない。

会議の進め方やプロジェクトの無駄な手順、明らかに非効率な社内ルール。

元公務員の私は、「この会議は意味がない」と感じることが何度もあった。

けれど、「慣習だから」と一蹴されるだろうと、口に出せなかった。

すべてを自分の思い通りにできないのは事実だ。

でも、「小さく伝える」という選択肢は、いつでも残されている。

問題は、「どうせ言ってもムダ」と決めつけ、その選択肢を最初から手放していることだ。そうして、本来は避けられたはずのストレスを、自分で抱え込んでいる。

自らの妙な決め込みによる「発言ゼロを続ける未来」は限りなく暗い。

案の定、公務員時代の私はその悪習から逃れることができず、苦しみ続けた。

必要なのは、全部主張することでも、全部我慢することでもない。

「ここは譲れる、でもこれは伝えたい」というバランス感覚である。

私も次に誰かと旅行に行くときは、

「せっかくの旅行だから、ホテルも満喫したい」

と希望を伝えてみようと思う。

そんな大切なことを本書は教えてくれた。

