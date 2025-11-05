先天性の軟骨無形成症で身長115センチと聞けば、ふだんの生活も大変なんじゃないかと思うかもしれません。しかし、当事者の後藤仁美さんはどこ吹く風で、東京パラリンピックの閉会式にも出演するほど活動的です。そのパワーが生まれたきっかけは何だったのでしょうか？

出発点はブログだった

── 後藤さんは先天性の軟骨無形成症により身長は115センチ。小さな体型を活かし、モデルや俳優として活躍され、東京パラリンピックの閉会式にもドラムパフォーマーとして出演されています。さまざまな活動をされるようになったきっかけを教えてください。

後藤さん：イラストやデザインを学ぶ専門学校に在学中、自分のファッションやコーディネートを自分の写真つきでブログで発信したのが最初のきっかけです。わたしは小さいころからおしゃれが大好きでした。でも、体型に合った洋服がなかなか見つからなかったんです。

わたしは軟骨無形成症で、特徴のある体型をしています。軟骨無形成の成人男性の平均身長は約130センチ、成人女性の平均身長は約124センチ。胴体は一般成人と同じくらいですが、手足が短いんです。買い物に行っても、サイズが合わなくて気に入った洋服を買えないなど、残念な思いをしてきました。

それでも試行錯誤して、洋服探しや着こなしにこだわって。たとえば、胴長短足なのをバランスよく見せるよう、できるだけハイウェストの服を着るとか、トップスは首から袖の下部分まで斜めの切り替え線が入っているラグラン袖にして、手が短いのを目立たないようにするといったことです。

おしゃれを楽しんでいる姿をブログで発信したところ、大きな反響がありました。わたしと同じ軟骨無形成症の人から「とても参考になった」という声や、軟骨無形成症について知らない人からも「かわいい」という言葉をいただけるようになりました。

── 大好きなファッションの分野に集中し、発信したことで道が大きく拓けたのですね。

後藤さん：洋服が大好きだったことは、たくさんの気づきや出会いをもたらしてくれました。子どものころからずっと、自分はほかの人と体型が違うとは気づいていましたが、それをネガティブにとらえなかったんです。むしろ、ばくぜんとではあるものの、「みんなと違う体型で生まれたわたしだからこそ、できることがあるはず」と考えていました。

ブログで情報発信を始めたのも「おしゃれが大好きな自分でさえ洋服探しには苦労しているんだから、ほかの軟骨無形成症の人たちはもっと大変かもしれない。でも、工夫すればファッションを楽しめると伝えたい」と、思ったからなんです。

憧れの服飾系への進学は体型が理由で断念するも

── 子どものころから自分には取り組むべきことがあると感じていたとは。「みんなと違う」「つらい」などと考えて自分を否定するのではなく、病気をもっているからこその 「使命感」のようなものがかなり早い段階からあったのですね。

後藤さん：そうなんです。小さいころからファッションを楽しんだり、イラストを描いたりして自分を表現するのが好きでした。きっと自分は、大人になっても多くの人に何かを伝えていくんじゃないかなと感じていたんです。

ただ、その思いを形にするまでには紆余曲折ありました。高校時代、進路を考えるときは「軟骨無形成症の人に合う洋服を作れるようになりたい」と考え、じつは最初は服飾系の大学に進学したんです。ところが、体が小さいことがハンデになってしまって…。わたしの手にははさみが大きすぎて、うまく扱えませんでした。布地や裁縫道具など、たくさんの荷物を持って移動するのもこの体では難しかったです。「わたしの体型では洋服を作るのは難しいな」と徐々に感じるようになり、悩んだ末に大学は2年生で退学しました。

── 当時は挫折感などもあったのではないでしょうか。

後藤さん：そうですね。「もっと洋服について学びたかった」という心残りはありました。でも、ファッションは仕事にするのではなく、自分で楽しむものにしようと気持ちを切り替えたんです。新たな進路として、小さいころから好きだったイラストの勉強をしようと思い、イラストとデザインの専門学校に通い直しました。ブログでファッションを楽しむ様子を発信し始めたのはこのころからです。

── モデルや俳優の仕事はどんな経緯で始めたのでしょうか？

後藤さん：わたしはすごくご縁に恵まれていて、たまたま知り合った人から声をかけていただくといったことが多いんです。モデルを始めたきっかけは、誰もがファッションを楽しめる社会をつくることを理念とする「ユニバーサルファッション協会」が主催するパーティーに参加したことです。そこで知り合ったデザイナーさんから声をかけられ、モデルとしてファッションショーに出ることになりました。

俳優業を始めたのも偶然の出会いからでした。あるときアーティストをしている知人の個展の打ち上げに参加したとき、隣にいた俳優の方から「次の舞台に出演してみませんか」と誘っていただきました。それがきっかけとなって舞台や映画、映像作品に出演する機会に恵まれました。

モデルや俳優の仕事に取り組んだところ、すごく楽しくて。「わたしは洋服を作るよりも、人前で自分を表現するほうが向いているんだ」と気づきました。

人の目を気にした時期もあったけれど

── お話をうかがっていると、いろんな方との出会いによって活動が広がっているのが伝わります。人との縁に恵まれているのですね。

後藤さん：本当にありがたいです。「どうしてなんだろう」と自分でも不思議なのですが、いつもやりたいことや叶えたい夢について、言葉にしているのは大きいかもしれません。わたしの根底には「ほかの人とは違う体だからこそできることがあるはず」という気持ちがあって。わたしが活動することで、軟骨無形成症の存在を知ってもらいたい、世の中にはいろんな人がいると伝えられたらいいなと考えているんです。その思いに賛同してくれる人に、自然と引き寄せられる気がします。

それに、挑戦するのが好きでもあります。迷うくらいなら、思いきって行動しようと決めているし、一度決めたことは絶対にやり遂げると決めているんです。勇気を出して一歩を踏み出すと、新しい道がどんどん拓けていくんだなと感じます。

── とても前向きで、何事も楽しみながら挑戦されているのが伝わってきます。

後藤さん：でも、わたしもずっとポジティブだったわけではないんです。高校生のころは人の目が気になって、引っ込み思案だった時期がありました。中学生までは物心つく前からわたしを知っている幼なじみやわたしを受け入れてくれている友人に囲まれていたのですが、進学した高校には、知りあいがほとんどいませんでした。だから「わたしにしかできないことがあるはず」という気持ちは抱き続けていたものの、「ほかの子からどう思われるだろう…？」と、意識してしまったんです。

── 積極的に活動されている後藤さんでも、引っ込み思案な時期があったんですね。

後藤さん：以前は知らない人からジロジロ見られるのも、好奇の目にさらされているようで苦手でした。もちろん、わたしの存在を知っていて、温かい眼差しで見てくださる人もいて、それはとてもうれしいのですが…。最近はわたしも大人になったからか、とらえ方が変わってきて。「わたしにとっては自分が小さいことが当たり前だけど、見慣れない人からしたら、珍しい存在に感じられるんだろうなあ」と思うようになりました。

ジロジロ見てくる人にも悪気があるわけではないとも感じます。「ほかの人とは見た目が違う人がいる」ことを知らない、周囲にいないだけなんだろうな、と。障害があったり、見た目に特徴があったりする人も特別な存在ではなく、ごく「ふつう」の人たちです。そのことを理解してもらう機会が増えれば、変わってくるだろうなと思います。

最近はパラリンピックもメジャーになってきているし、当事者の人たちもいろんな場所で発信するようになりました。以前よりもずっと、理解する人が増えている気もしています。わたしもさまざまな表現を通し、「世の中にはいろんな人がいる。それはとても素敵なことなんだよ」ということを伝えられたらいいなと思っています。

さまざまな人の縁にも恵まれ、後藤仁美さんはモデルや役者など幅広く活躍しています。人の目を気にしていた時代もありましたが、いまは「自分にできることをしよう」とつねに前向き。そんな後藤さんは2017年に結婚し、昨年第1子を出産しました。低身長ゆえ、子育ての苦労はあるそうですが、自分を育ててくれた両親のように励みたいと、奮闘中です。

取材・文／齋田多恵 写真提供／後藤仁美