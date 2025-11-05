実現していればジャガーの運命を変えていた？

2021年に開発中止となったジャガーのフラッグシップセダン『XJ』は、これまでバッテリー駆動のパワートレインを採用すると考えられていたが、内燃機関を搭載する可能性もあった。

【画像】堂々たるジャガーの大型セダン【先代のジャガーXJを詳しく見る】 全19枚

XJのデザイナーを務めていたイアン・カラム氏はAUTOCARの取材で、「必要に応じて6気筒エンジンを搭載できるよう設計されていた」と語った。



ジャガーXJ（2010年）

もし実現していれば、ジャガーはEV需要の変動に対応する柔軟性を得ることができたはずだ。XJの導入計画が中止された2021年時点では、EV市場の成長予測はまだ楽観的だった。

競合他社はこの需要不足で打撃を受けており、中でも顕著なのがメルセデス・ベンツだ。AUTOCARは最近、メルセデス・ベンツがEQEとEQSセダンの生産を早期に終了し、新型Sクラスでは内燃機関とバッテリーEVをラインナップする計画だと報じた。

カラム氏はXJの具体的なパワートレインについて詳述しなかったが、レンジローバーやレンジローバー・スポーツに搭載されている直列6気筒エンジンを採用していた可能性が高い。いずれも、新型XJが採用する予定だったMLAプラットフォームをベースにしている。

カラム氏はまた、歴代のXJとは異なり、ショートホイールベースとロングホイールベースの2種類のボディを用意しない予定だったことも明かした。「2つのホイールベースという伝統的な枠組みに縛られたくありませんでした。そこで、サイズ面で中間的な存在を創り出したのです」

さらに新型XJのデザインは「より威厳あるもの」となったが、これにはカラム氏は「反対した」という。

XJとSUVのJペイスに加え、カラム氏は新型Fペイスと、Fタイプの後継となったであろう新型のスポーツカーもデザインしていたそうだ。

カラム氏は2019年6月にジャガーを退社し、元同僚のデイビッド・フェアバーン氏と共にデザインコンサルティング会社「カラム・デザイン（Callum Design）」を設立した。XJの開発は2021年2月、ジャガーブランドの再構築を目指す「Reimagine」戦略の策定と同時に中止となった。