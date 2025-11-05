【カーゴ】のスーツケースで快適な旅を演出。フロントオープン仕様が嬉しい大容量タイプがAmazonで販売中！
【カーゴ】のスーツケースが旅を変える。整理も出し入れもスマートにこなす大型スーツケースがAmazonで販売中！
"GULL-WING FRONT OPEN" 収納方式で旅行準備も楽々。大容量で旅行準備がしやすいスーツケース。旅行先・帰省先でも荷物が詰めやすく、取り出しやすい。中仕切りをロールアップすることで ROOM収納 が可能になる。沢山の荷物も配分を気にすることなく、次々に荷物を入れるだけ。旅行の準備が快適に。宿泊施設でも省スペースで荷物を取り出すことが可能。
フロントオープン設計により、狭い場所でも荷物の出し入れがしやすい構造。旅先での使い勝手を考えたデザインになっている。
100Lの大容量で5泊以上の旅行に対応。メイン収納に加え多層ポケット付きで、荷物をすっきり整理できる構造になっている。
静音キャスターとブレーキ機能を搭載し、駅や空港など人混みでも安心してスムーズに移動ができる設計になっている。
ポリカーボネート製ボディと2層コーナーパッドで衝撃に強く、移動時の耐久性を高めた安心設計になっている。
