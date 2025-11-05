まろやかなくちどけ♡冬限定のチロルチョコ〈冬ミルク〉が登場！

寒さが深まる季節にぴったりのスイーツが今年も登場。チロルチョコから、冬だけの特別な味わい「チロルチョコ〈冬ミルク〉」が11月10日（月）より全国で発売されます。ミルク風味の生チョコをホワイトチョコで包み込み、まろやかなくちどけに仕上げた冬限定フレーバー。雪の結晶をあしらった上品なパッケージとともに、心までとろけるような時間をお届けします♡

【チロルチョコ】まろやかでクリーミーな冬の味わい

冬季限定の「チロルチョコ〈冬ミルク〉」は、定番人気フレーバー“ミルク”をアレンジした特別仕様。ホワイトチョコで全体を包み込むことで、より濃厚でクリーミーな味わいを実現しました。

中にはミルク風味の生チョコが入っており、口の中でふんわりと溶けていくなめらかなくちどけが魅力。寒い日にコーヒーや紅茶と一緒に楽しめば、ほっと癒される冬のご褒美スイーツです♪

【冬ミルク】雪の結晶が輝く限定パッケージ

「冬ミルク」は味わいだけでなく、デザインも特別仕様。雪の結晶をちりばめたホワイトとブルーの2種類のパッケージは、冬らしい透明感と高級感を演出しています。

定番ミルクデザインをベースにゴールドをアクセントに加えることで、プレミアム感をプラス。手土産やプチギフトにもぴったりな可愛らしい見た目です♡

【発売情報】冬の甘いご褒美タイムを楽しんで♡

「チロルチョコ〈冬ミルク〉」は、2025年11月10日（月）より全国で発売予定。価格は1個46円（税込参考価格）で、チロルチョコ公式オンラインショップでも同日より販売されます。

数量限定販売のため、なくなり次第終了となるので気になる方は早めのチェックを♪

冬限定のチロルチョコで心も温まるひとときを

雪のようにとろける口どけと、まろやかなミルクの味わいが楽しめる「チロルチョコ〈冬ミルク〉」。

この季節だけの特別な甘さは、自分へのご褒美にも、大切な人へのプチギフトにもぴったりです。お気に入りのドリンクとともに、心まで温まる冬のスイーツタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♡