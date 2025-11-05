モデルで俳優のKōki,さん（22）が4日、『第42回ベストジーニスト2025』に登場。父・木村拓哉さんを参考に衣装を選んで出席したことを明かしました。

“最もジーンズが似合う有名人”に贈られる『ベストジーニスト』。愛用しているというデニムのセットアップで登場したKōki,さんは、今回、協議会選出部門で表彰されました。Kōki,さんがジーンズとTシャツを着こなすファッションスタイルが、同世代の女性の憧れとしても注目されているという点が評価されたということです。

■父・木村拓哉さんはベストジーニストで殿堂入り

Kōki,さんは今回の受賞に「ジーンズは私のスタイルの中で、ルックの中でマストハブアイテムの一つなので、この賞をいただけること、とてもうれしく思います」と喜びを明かしました。

また、Kōki,さんの父・木村拓哉さんは、第11回から5年連続でベストジーニストを受賞。殿堂入りを果たしています。記者から、親子で受賞したことを聞かれたKōki,さんは「父が受賞したときにどういう格好、ルックで（表彰式に）行っただろうなって調べて見てみた。やっぱりかっこいいな、似合うなと思いました」と笑顔を見せていました。