元MBS（毎日放送）アナウンサーで、現在はビジネス映像メディア「PIVOT」に参画している野嶋紗己子（さきこ、29）が5日までに自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

「結婚しました！ ラジオ後、たくさんの温かいご連絡頂いて感無量です。とっても素敵な晴れでした。これからも皆さまどうぞよろしくお願いします！」とつづり、白無垢（むく）姿の写真を公開した。

野嶋の投稿に対し、元同僚のアナウンサーたちが祝福。MBS松川浩子アナは「おめでとう 白無垢美しいわぁ」、上田悦子アナも「おめでとう」と祝福。元MBSアナの大吉洋平も「おめでとうさん」と祝った。

野嶋は1996年6月13日、名古屋市で生まれ。1歳になる前に福岡・北九州市へ転居。慶大法学部政治学科を卒業後の2019年にMBSへアナウンサーとして入社。主に担当した番組は「ちちんぷいぷい」「ミント！」「よんチャンTV」。23年12月末にMBSを退社。「PIVOT」にはMC兼コンテンツプランナーとして参画している。

自身のインスタグラムでは8月と9月に水着姿を公開。ネット上で話題となっていた。