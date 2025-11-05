◆東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第２日 Ａブロック▽早大９―１法大＝７回コールド＝（４日・神宮）

早大は法大に大勝し、快勝発進した。「８番・三塁」でスタメン出場した金子大智内野手（２年＝松本深志）が適時打２本を放ち、３打数２安打２打点と神宮の舞台で躍動した。

甲子園のスターが並ぶ両校のスタメン。その中で、来年創設１５０年目を迎える長野・松本市内の名門県立校育ちのたたき上げが、輝きを放った。２回、１点を先制し、なおも１死二塁。中前適時打で追加点をたたき出すと、５回１死三塁でも左前にタイムリー。ネット裏で視察した小宮山悟監督（６０）も目を見張る活躍ぶりだった。金子は言った。

「春のフレッシュでは結果が残せなかったので、夏の期間中にバッティングは今まで以上に試行錯誤をしながらやってきた。レベルの高いピッチャー陣がいる中で、タイムリーが打てたのは良かったと思います」

中学時代から早慶戦に憧れ、「六大学で野球をしたい」との思いを胸に県内屈指の進学校へ。投手として活躍する一方、勉学にも手を抜かず、指定校推薦で早大の門をたたいた。

「最初入学した時は、周りに強豪校出身の選手が多かったので、違いを感じながらのスタートだった。大学では野球に費やせる時間がより多くなったので、自主練習を数多くやって、このレベルに慣れていきたいと思います」

得意の守備と５０メートル６秒２の俊足に磨きをかけ、リーグ戦出場を狙う２０歳。地方公立校出身者の星になる。（加藤 弘士）