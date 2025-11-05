ダウ平均は反落 利下げやバリュエーションに再び意識が集まる＝米国株概況
NY株式4日（NY時間16:21）（日本時間06:21）
ダウ平均 47085.24（-251.44 -0.53%）
S＆P500 6771.55（-80.42 -1.17%）
ナスダック 23348.64（-486.08 -2.04%）
CME日経平均先物 51255（大証終比：-255 -0.50%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。本日はＩＴ・ハイテク株も利益確定売りに押され、ナスダックは大幅安となった。特段の理由は見当たらないが、ＦＲＢの利下げ動向やＩＴ・ハイテク株のバリュエーションを巡る不透明感に市場の意識が再び集まっている模様。
本日、香港で金融機関のＣＥＯによる金融サミットが開催されていたが、ウォール街のＣＥＯからは、株式市場の１０％超の下落の警告も出ていた。ただ、その場合でも健全な調整の範囲だとも述べている。「企業業績は堅調だが、課題はバリュエーションだ」との指摘もＣＥＯから出ていた。
ＦＲＢの１２月利下げ期待の後退も重し。先週のＦＯＭＣ明けで、ＦＯＭＣ委員の発言が数多く伝わっているが、１２月利下げについて慎重な見方が多い。グールズビー・シカゴ連銀総裁は前日に、「労働市場よりもインフレの方を懸念している」と発言し、追加利下げの見通しに慎重さを促した。
また、米政府機関の閉鎖が３５日目に達し、２０１８－１９年の最長記録に並んだことも投資家心理を冷やしている可能性もありそうだ。
一方、決算ではパランティア＜PLTR＞が前日引け後に決算を発表し、通期の売上高見通しを上方修正したにもかかわらず、ネガティブな反応を見せている。ＩＴ・ハイテク大手の最新の決算は、ＡＩへの巨額投資が続いていることを示しており、今年の世界の株式市場をけん引してきた主因に一定の正当性を与えている。しかし、投資家からは材料出尽くしで利益確定売りを出す動きが見られ、わずかな欠点でも敏感に反応する傾向が強まっている。
「パランティアの業績は“素晴らしい”が、株価は極端な水準にある。数字自体は強いが、２０２６年の１株利益予想の８３倍というバリュエーションではリスク・リワードが合わず、ＡＩへの投資は別の銘柄で行う方が良い」との評価も聞かれた。
テスラ＜TSLA＞が下落。ノルウェーの政府系ファンド「ノルゲス銀行投資運用部」は、マスクＣＥＯへの株式報酬案に反対票を投じた。
配車サービスのウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞が決算を受け下落。営業利益が予想を下回ったほか、第４四半期のＥＢＩＴＤＡの見通しが予想を下回ったことが嫌気されている模様。アナリストからは、利益の伸び鈍化とコスト負担が懸念との評価も出ている。
受託製造サービスのファブリネット＜FN＞が決算を受け上昇。通信分野での好調が第１四半期の売上高を２２％押し上げた。複数の追い風があり、第２四半期には成長がさらに加速すると楽観している。
減量薬の調剤版を販売するテレヘルスのヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞が上昇。ノボノルディスクとの提携交渉を進め、同社の新しい肥満治療薬（経口薬）を自社のオンライン診療プラットフォーム上で販売する計画を検討していると発表したことが買い手掛かり。
バイオ医薬品のサレプタ・セラピューティックス＜SRPT＞が大幅安。デュシェンヌ型筋ジストロフィー（ＤＭＤ）患者を対象とした治療薬「アモンディス４５」と「ヴィヨンディス５３」の臨床試験が主要評価項目を達成できなかったと発表した。
オンラインスポーツカジノのスーパー・グループ＜SGHC＞が決算を受け大幅高。通期の見通しを上方修正した。
