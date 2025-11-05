米１０年債利回り低下 リスク回避の雰囲気が広がる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 リスク回避の雰囲気が広がる＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）

米2年債 3.574（-0.031）

米10年債 4.083（-0.027）

米30年債 4.668（-0.023）

期待インフレ率 2.304（-0.006）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは低下。本日は市場全体にリスク回避の雰囲気が広がり、米株や原油が下落する中、利回りも低下した。米株式市場では高バリュエーションが再び意識されている。



２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業日：+５０）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

