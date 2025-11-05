©ABCテレビ

MC下埜正太がアーティストに「凸撃」訪問してインタビューする音楽トーク番組『音凸ちゅーずDAY』（ABCテレビ）。アーティストがレコードに書かれたトークテーマを「ちゅーず！」して、下埜の音楽知識と話術を武器に、ここでしか聞けないトークを展開します。

今回、下埜が訪れたのは東京都内にあるFLYING B ENTERTAINMENTのオフィス。「読書の秋ですし、読書感想文を伝えたいなと思って…」と取り出したのは、FLYING B ENTERTAINMENT社長でもある、今回の音凸ターゲットの自伝『START IT AGAIN』。「それは正解！」と応えてくれたのは、数々のアスリートが入場曲にするなど、絶大な支持を得ているヒップホップアーティストAK-69さんです。

AK-69さんは全国ツアー「ENLIGHTENMENT Ⅱ - Road to 30th year -」の真っ最中で、12月には「BEST OF AK-69 “Yellow Gold”」をリリース！ 今回はそんなAKさんの“城”にお邪魔して音凸トークを繰り広げます！

■来年リリースの情報も初出し！ベストアルバムのタイトルに込めた想い

６つのトークテーマが書かれたレコードをAK-69さんがディグり、最初に“ちゅーず”したお題は「Yellow Gold」。12月に発売されるBEST ALBUMのタイトルにもなっています。「金のアイテムを着けるのは、ラッパーの象徴みたいなものでもあるので」と教えてくれたAK-69さん。年代別に分けて複数のBEST ALBUMを出すにあたり、まずこの冬リリースするのが「Yellow Gold」で、「White Gold」も来年の発売に向けて準備中なのだそう。このアルバムタイトルを口にした直後、AK-69さんは「『White Gold』って（もう）言っていいの？」とスタッフに確認！ 「言っちゃったんでいいんじゃないですか」という訳で、この『音凸ちゅーずDAY』で初出しの情報となりました。

“名古屋のアンダーグラウンド・キング”として出発し、来年で30周年を迎えるAK-69さん。自身のターニングポイントとなった曲は2007年秋リリースの「Ding Ding Dong ～心の鐘～」だと振り返ります。この曲も収録されているアルバム「Triumphant Return -Redsta iz Back-」(2008年)の頃までは「歌を書くとなったら名古屋城のお堀沿いに車を止めて書く、っていう時期もありました」といいます。その後ダイナミックにスケールを広げ、アメリカの伝説的レーベルと契約を結ぶなど輝かしいキャリアを重ねてきた彼に、下埜が「Yellow Gold輝いてます」と伝えると……「今日（身につけているの）は『White Gold』なんですけどね」と笑うお茶目なAK-69さんでした。

■UVERworld・TAKUYA∞の“派手なブリンブリン”はAK-69の影響！？

続いてのテーマは「ヒップホップ」。「最近またヒップホップが市民権を得て盛り上がってませんか？」と話す下埜に、AK-69さんは「ヒップホップ氷河期みたいな時期があって。その時期を僕ひた走ってたんですけど。今年武道館でやる（ヒップホップ）アーティストが10組近くいる。ちょっと前じゃ考えられなかった」と驚きをもって語ります。

MC下埜が初めてAKさんのパフォーマンスを見たのは、大阪城ホールで行われたUVERworldのライブだそう。UVERworld初のコラボ相手として、AK-69さんは大阪城ホールでのライブにも参加していました。「言ったらそこはRockファン、アウェイですよ」と言う下埜に、「ヒップホップだと『カッコイイよね』みたいなライブの仕方があるんですよ。でもそれって、一歩外に出たら『なんやそれ？』っていう、音楽としてみた時にレベルが低いこともたくさんあって。自分のことを前情報のない方たちが見て『このアーティストいいな』って思ってもらえないとダメだ、っていう意識がずっとありますね」とAK-69さん。

「たった１曲で完全Rockしてましたね、その空間を」とそのライブを振り返る下埜に「それはTAKUYA∞のおかげですね」と、いい関係性で結ばれていることを感じさせるAK-69さんですが…。

「ただひとつ良くないのは」と切り込んだMC下埜。「最近のTAKUYA∞くんの派手なブリンブリン（ジュエリー）もあなたのせいで…」と伝えると、AK-69さんは「ほんとに！」と大笑い。

「それこそ先週札幌で…」とTAKUYA∞さんとのエピソードを話し始めたAK-69さん。「それはもうAKの影響！」と下埜が断言した、仰天エピソードの詳細はTVerでチェック！

