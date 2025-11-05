俳優の佐藤二朗さん（56）が4日、ムロツヨシさん（49）、山田孝之さん（42）、広瀬アリスさん（30）とともに映画『新解釈・幕末伝』の新解釈決起会見に登場。共演者たちのやりたい放題に、佐藤さんがふりまわされました。

『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）は『ペリー来航』『尊王攘夷』『新撰組』『薩長同盟』など、“みんなが知っているようで知らない幕末”を福田雄一監督が実写映画化した作品。坂本龍馬をムロさんが、西郷隆盛を佐藤さんが演じます。

■ムロツヨシさんから佐藤二朗さんへの誘い

これまで、福田監督の劇場映画としては20作中19作品に出演してきたというムロさんと佐藤さん。今作の出演について、ムロさんは「数年前家にいなきゃいけないぞという期間の時に、やりたいことリスト並べまして“福田組を背負う側になりたい”という一つのリストを書いたんですね。家にいなくていいよという時になってから、すぐに福田さんに会いに行きまして、僕に一つ作品背負わせてくれませんかとお伝えしたところ、福田さんが即答で『そろそろいいね、できるね、やろう。ムロくんひとりで背負うのもすごくいいんだけど、よかったら二朗さんと一緒にやってくれないか』と。福田さんからお願いというか。その次の日ぐらいには、すぐに二朗さんに連絡して会っていただいて、お話をして、今回は僕が言い出しっぺでございます」と、出演の経緯を語りました。

また、当時の様子について佐藤さんは「ムロから“ちょっと二朗さんお話があります”ってメールきたとき“おお、めずらしいな”と思って。それで、僕の地元の行きつけの飲み屋にきてそんな話をしたのをよく覚えてます。そこで僕、一番覚えてるのがね、小上がりがあって奥に座敷があるんだけど、ムロが先に着いて、ムロが手前のテーブルに座って背中を向けてて、要するに上座を俺に空けてて、俺昔営業やってたからそういうの気にするんだけど、ムロもそういうの気にするんだっていうのを一番覚えています」と語りました。

■佐藤二朗、共演者たちのやりたい放題にふりまわされる

さらに、イベントではムロさんが「裏がベストジーニストやってるんですよね。だから、各（テレビ）局1名ずつ来てくれてます。もう1名はベストジーニスト行ってますから。ベストジーニスト呼ばれなかった」と、同日に開催されたベストジーニストの授賞式への未練を明かすと、「やかましいわ。呼ばれないよそんな短い脚で」と、佐藤さんがすかさずツッコミをして会場を盛り上げます。

すると、広瀬さんが「私もベストジーニスト取りたかったです」と語ると、「アリスやめなさい！」とコメントする佐藤さん。さらに山田さんも「まだ間に合うかもしれないから行きますか」とコメントすると佐藤さんは「間に合わない！」と繰り返しツッコミをいれていました。