JR東海が、年末年始の家族旅行や帰省の常識を覆す、期間限定の割引きっぷ「お子さまといっしょに EX早特7」を発売します。この商品は、12歳未満の子ども連れの利用者を対象としており、なんと東京〜新大阪間の「のぞみ」号普通車指定席が、大人10,000円、子ども5,000円という衝撃的な価格で利用可能。席数限定ではありますが、年末年始の移動費を劇的に抑えられるチャンスとなりそうです。12月26日から1月6日のピーク期間が対象となるため、12月5日の発売開始日は争奪戦必至です。

ぷらっとこだま震撼？「のぞみ」が東京〜新大阪1万円の衝撃価格！

今回の「お子さまといっしょに EX早特7」の価格設定は、まさに衝撃的。主な区間の料金（片道1名あたり）は以下の通りです。

東京・品川・新横浜〜京都・新大阪：大人10,000円 / 子ども5,000円

東京・品川・新横浜〜名古屋：大人8,000円 / 子ども4,000円

例えば、大人2名・子ども2名の4人家族で新大阪駅⇒東京駅まで利用した場合、合計金額は30,000円となります。JR東海によれば、これは2025年12月27日(土)（最繁忙期）にスマートEXの基本商品で「のぞみ」を利用した場合と比較して、14,740円もお得になる計算です。まさに「価格破壊」とも言える設定です。

ただしパパママ限定！安さの裏にある「厳しい利用条件」とは

この破格のきっぷですが、誰でも利用できるわけではありません。いくつかの「厳しい条件」が設定されています。まず最大の条件は、12歳未満の子どもを含む、大人と子どもの合計2名以上で同時に予約する必要がある点です。大人だけでの利用はできません。

さらに、以下の条件を満たす必要があります。

予約方法：「エクスプレス予約」または「スマートEX」でのみ発売されます。

予約期限：乗車日の7日前の23時30分までに予約が必要です。

対象列車：東京・品川・新横浜駅〜名古屋・京都・新大阪駅間の「のぞみ」号普通車指定席が対象です。

席数限定：利用できる席数には、列車ごとに限りがあります。

発売は12月5日！年末年始の「上り」「下り」で使える日が違うぞ！

「お子さまといっしょに EX早特7」の発売期間と利用期間は、以下の通りです。

発売期間

2025年12月5日(金)10時〜乗車日7日前の23時30分まで。※毎日23時30分〜5時30分の間は予約できません。

利用期間

利用期間は、年末年始の上り方面と下り方面で日付が異なっているため、注意が必要です。

上り方面 （名古屋・京都・新大阪 発⇒東京・品川・新横浜 着）：2025年12月26日(金)〜31日(水)

下り方面 （東京・品川・新横浜 発⇒名古屋・京都・新大阪 着）：2026年1月1日(木)〜4日(日)

なお、2025年12月26日(金)〜2026年1月4日(日)の期間は、「のぞみ」号が全席指定席（自由席なし）として運転されます。

東海道新幹線イメージ （写真：PIXTA）

周囲の目が気にならない！「お子さま連れ車両」も指定OK

子ども連れでの新幹線移動は、子どもが騒がないかなど、周囲への気兼ねが気になるものです。JR東海では、そうした利用者のために「お子さま連れ車両」を設定していますが、今回の「お子さまといっしょに EX早特7」を利用する場合でも、この「お子さま連れ車両」の座席を指定することが可能です。おトクな料金で、さらに気兼ねなく快適な新幹線の旅が楽しめそうです。

「お子さまといっしょに EX早特7」概要

◆商品名：お子さまといっしょに EX早特7

◆発売条件：エクスプレス予約・スマートEXで、大人と子ども（12歳未満）を含む2名以上で同時予約する場合

◆対象区間・列車：東京・品川・新横浜〜名古屋・京都・新大阪間の「のぞみ」号普通車指定席※席数限定

◆利用期間：上り（名古屋・京都・新大阪 発）2025年12月26日(金)〜31日(水)、下り（東京・品川・新横浜 発）2026年1月1日(木)〜4日(日)

◆発売期間：2025年12月5日(金)10時〜乗車日7日前の23時30分まで

◆価格（片道1名あたり）：東京・品川・新横浜〜京都・新大阪：大人10,000円 / 子ども5,000円、東京・品川・新横浜〜名古屋：大人8,000円 / 子ども4,000円

年末年始の子連れ移動の救世主となりそうな「お子さまといっしょに EX早特7」。条件は厳しいものの、対象となる家族にとっては見逃せないきっぷです。席数限定のため、争奪戦になる可能性もあります。利用を検討している方は、12月5日の発売開始日に備えてみてはいかがでしょうか。

（画像：JR東海）

