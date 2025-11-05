【欧州CLリーグフェーズ第4節】(シノー・ティップ・アレナ)

スラビア・プラハ 0-3(前半0-1)アーセナル

<得点者>

[ア]ブカヨ・サカ(32分)、ミケル・メリノ2(46分、68分)

<警告>

[ス]C. Zafeiris(70分)、D. Douděra(83分)、Y. Mbodji(90分+6)

[ア]イーサン・ヌワネリ(23分)、ミケル・メリノ(37分)、クリスティアン・ノアゴール(75分)、マイルズ・ルイス・スケリー(79分)

観衆:19,222人

アーセナルが欧州CL開幕全勝&無失点キープ! サカPK弾からメリノ2発、スラビア・プラハは橋岡大樹が終盤出場