スラビア・プラハvsアーセナル 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第4節】(シノー・ティップ・アレナ)
スラビア・プラハ 0-3(前半0-1)アーセナル
<得点者>
[ア]ブカヨ・サカ(32分)、ミケル・メリノ2(46分、68分)
<警告>
[ス]C. Zafeiris(70分)、D. Douděra(83分)、Y. Mbodji(90分+6)
[ア]イーサン・ヌワネリ(23分)、ミケル・メリノ(37分)、クリスティアン・ノアゴール(75分)、マイルズ・ルイス・スケリー(79分)
観衆:19,222人
└アーセナルが欧州CL開幕全勝&無失点キープ! サカPK弾からメリノ2発、スラビア・プラハは橋岡大樹が終盤出場
