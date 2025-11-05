アーセナルが欧州CL開幕全勝&無失点キープ! サカPK弾からメリノ2発、スラビア・プラハは橋岡大樹が終盤出場
[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節 スラビア・プラハ 0-3 アーセナル]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は4日、リーグフェーズ第4節を各地で行った。DF橋岡大樹が所属するスラビア・プラハ(チェコ)とアーセナル(イングランド)の対戦は、アーセナルが3-0で快勝。ベンチスタートの橋岡は後半29分から出場した。
1敗2分のスラビア・プラハは、3連勝のアーセナルをホームに迎えた。序盤からチャンスを作ったのはアーセナル。前半20分にはFWブカヨ・サカが右サイドからカットインして左足ミドルを放つ。GKヤクブ・マルコビッチにセーブされた。
アーセナルは前半30分、右CKから相手のハンドを誘発し、PKを獲得する。キッカーはサカ。GKマルコビッチにコースを読まれながらも、ゴール右隅のコースに決め切り、先制ゴールを手にした。
前半を1-0で折り返したアーセナルは後半開始40秒で追加点。左サイドからFWレアンドロ・トロサールがクロスを上げると、ゴール前でマークを外したFWミケル・メリノが左足ダイレクトで合わせる。冷静に決め切ったゴールで2-0と点差を広げた。
後半23分、アーセナルがダメを押す。FKをショートパスでリスタートすると、中盤からMFデクラン・ライスが浮き球パス。ゴール前のメリノが相手選手を抑えながらバックヘッドで合わせると、ボールは飛び出したGKマルコビッチをかいくぐりながら、ゴールマウスに吸い込まれた。
スラビア・プラハは後半29分に2枚替えを行い、橋岡が右WBで投入された。今シーズンに欧州CLデビューを飾った橋岡は今節で3試合目の出場。第1節も後半32分からの途中出場で、第2節は先発出場、第3節は出場がなかった。
後半39分、主審はアーセナルの自陣内のファウルを認め、スラビア・プラハにPKを与える。しかしビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のチェックからモニターで確認した結果、ノーファウルとみなした。
試合はそのまま終了し、アーセナルが3-0で開幕から全勝と無失点をキープ。スラビア・プラハは2敗2分で未勝利が続いている。
