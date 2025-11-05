本日11月5日（水）よる10時〜 第5話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

10月28日にはTVerでの第1話から第3話の総再生数が700万回再生を突破（計測期間：10月8日〜10月28日、TVerにおけるVODのみの番組動画再生数 ※TVer DATA MARKETING調べ。リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外、放送局キャッチアップサービスと他社プラットフォームなどは除外）。TVerお気に入り登録者数は80万超え（11月4日時点）。

回を重ねるごとに盛り上がる中、今夜放送の第5話では、結以の父・八神慶志（北村一輝）が記者会見を開き、結以（桜田ひより）・大介（佐野勇斗）に取引を呼びかける。そんな中、大介は誘拐の主犯で恩師の斎藤（飯田基祐）が事件の最中に亡くなっていたことを知ってショックを受ける。大介のために、結以は危険を承知で葬儀への潜入を提案するが、なんとタイムリミットは30秒!?

しかしそこには、大介が来ることを予見した刑事の小宮山（松尾諭）と田端（日高由起刀）がいた。警察と鉢合わせとなり、超近距離での攻防が繰り広げられる！絶体絶命の大介の危機に現れたのはガン（志田未来）。そして大介は、建物3階の非常階段から脱出のため飛び降りることに！

なんとこのシーン、佐野はビル3階からの大ジャンプに挑戦。「高いところは得意ではない」という佐野だったが、持ち前の運動神経の良さを活かしてワイヤーなしの危険なアクションに体当たりで臨んだ！

さらに、大介は葬儀に潜入するために金髪から黒髪に染めてイメージチェンジ。佐野演じる大介の黒髪ビジュアルは予告で登場して話題を集めていた。怒濤のスリリングな展開が連続する第5話、あらすじも公開中！：https://www.ntv.co.jp/escape/story/

