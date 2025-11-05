象印マホービンは2026年2月に、全国3店舗目の「象印食堂」となる「象印食堂 梅田店」を、大阪・梅田のBREEZE BREEZE（ブリーゼブリーゼ、大阪府大阪市）5階に常設で出店する。



●高級炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊いたごはんと「和」をテーマにした家庭料理を提供



「象印食堂」は「おいしいごはんが、ここにある。」をコンセプトに、常設のごはんレストランとして同社の高級炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊き上げたごはんと、「和」をテーマにした家庭料理を提供している。



今回、全国3店舗目の「象印食堂」としてオープンする「象印食堂 梅田店」は、営業時間が11〜22時（21時ラストオーダー）で、定休日はBREEZE BREEZEに準ずる。