サカイ × ジェイエムウエストン第3弾　ジェンダーレスなラグジュアリーシューズ3型を発売

「サカイ（sacai）」が、「ジェイエムウエストン（J.M. WESTON）」との第3弾コラボレーションシューズを11月7日に発売する。展開アイテム全3型のうち「シグニチャーローファー #180」および「ゴルフ #641」をサカイの一部直営店で、「ゴルフ #641」および「サイドゴアブーツ」をジェイエムウエストンの一部販売店舗で取り扱う。

同コラボは、サカイのメンズ2025年秋冬コレクションおよびウィメンズ2025年秋コレクションで発表。ジェイエムウエストンを象徴する3モデル「シグニチャーローファー #180」、「ゴルフ #641」、「サイドゴアブーツ」を再解釈し、クラシックなラインを基調にしながらもアヴァンギャルドな要素を取り入れたジェンダーレスデザインに仕上げた。

各モデルは、ボリュームのあるオーバーサイズソールを備え、アッパーにはプリント加工を施したカウハイドレザーを採用。「シグニチャーローファー #180」 は、シーガルストラップ中央に「sacai」のゴールドトーンプレートを配し、クラシックなペニーローファーへのオマージュを表現。「ゴルフ #641」と「サイドゴアブーツ」は、素材とソールデザインに大胆さを加えつつも、タイムレスなシルエットを維持している。価格は、シグニチャーローファー #180とゴルフ #641が18万1500円、サイドゴアブーツが21万4500円。

■取扱店舗

・サカイ国内販売店

sacai Aoyama／伊勢丹新宿店／伊勢丹新宿店メンズ館／渋谷スクランブルスクエア／阪急メンズ東京／松坂屋名古屋店／阪急うめだ本店／心斎橋PARCO

・ジェイエムウエストン国内販売店青山店／心斎橋店／公式オンラインストア

※展開商品は店舗により異なる。