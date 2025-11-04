株式会社ブリッツは、車両のカスタマイズ性と高級感を高める「BLITZ LOGO EMBLEM」を2025年10月22日に発売した。

カラーは、従来のシルバークロームに加えブラッククロームの2色展開となり、樹脂製・メッキ仕上げのセパレートタイプとなる。貼り付け用ガイドプレートが付属し、簡単かつ正確な装着が可能だ。純正エンブレムとの調和やカスタムスタイルに合わせて選べるため、車両の個性を際立たせるアクセントアイテムに最適である。興味のある方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。

ブリッツロゴエンブレムが新色を追加してリニューアル！ シルバークローム・ブラッククロームの2色をラインアップ。

○商品名 ： BLITZ LOGO EMBLEM

○カラー：シルバークローム/ブラッククローム

○仕様：樹脂製/メッキ仕上げ

○ロゴサイズ：w100mm(貼り付け時)

○付属品: 貼り付け用ガイドプレート

○梱包形態 ： 1個入/ 個別梱包（パッケージサイズH:137mm/W:58mm/D:13mm）

○税込価格：\3,300

○税抜価格：\3,000

SILVER CHROME 装着イメージ BLACK CHROME 装着イメージ

■製品特徴

● 高級感のある樹脂製のブリッツロゴエンブレム。車両への貼り付けも可能です。

● 1文字ずつのセパレートタイプながら、付属のガイドプレートで容易に貼り付けができます。

● エンブレム及びガイドプレートには、粘着両面テープが取付け済みです。

●従来からのシルバークロームに加え、落ち着いた色合いのブラッククロームを新設定。純正エンブレムのカラーや、車両のカスタムに合わせてお選びいただけます。

※ ガイドプレートを利用するため、曲面や凹凸面には取り付けできません。

※ 車両へ貼り付けする際は、事前に塗装面への影響や取り付け場所などをよくご確認ください。

発売日：2025年10月22日(水)

■商品情報

商品名

(Product Name) 税込価格

(MSRP w/tax) 本体価格

(MSRP) コードNo.

(Code No.) BLITZ LOGO EMBLEM

SILVER CHROME \3,300 \3,000 13545 BLITZ LOGO EMBLEM

BLACK CHROME \3,300 \3,000 13546

ガイドプレート

リリース提供元：株式会社 ブリッツ